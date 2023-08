„Artenschutz am Frequency“: Erfahrung eines fast 60-Jährigen

Schon am „Way to Madness“ ist mir aber doch ein wenig mulmig. Irgendwie scheint jeder den „alten Mann“ schief anzuschauen. Dabei will ich doch auch nur gute Musik hören, Spaß haben. Okay – Sitzplätze sind mir normalerweise schon lieber. Aber bei großen Konzerten bin ich schon noch immer mit von der Partie. Dann wenn die Superstars auftreten. So wie hier auch. Wobei – Central Cee, Flava D, Kobosil, K.I.Z … nie gehört. Sind das neue In-Getränke für die Youngster, die links und rechts an mir vorbeiströmen. Schauen. Staunen. Auch reden. Da hab’ ich doch gerade „Grufti“ gehört, oder? Die meinen sicher mich! Egal! Rein mit mir. Das Bandl, das jetzt drei Tage „Happiness“ verspricht, habe ich ja trotz meines vorgeschrittenen Alters bekommen. Das, ganz ohne Probleme.

Jetzt geht’s gleich einmal zu den „Fäaschtbänkler“. Von denen hab’ ich zumindest schon mal gehört. Und siehe da, dort vermischt sich jung und „alt“. Ganz schnell ist man Teil von der Crowd. Auch wenn mich der eine oder andere für einen „verdeckten Drogenermittler“ hält. „Weil sonst kommt einer in dem Alter doch nicht hierher“, flüstert man mir ins Ohr. Um mich dann ganz schnell auf einen Spritzer einzuladen. Denn ich bin ein „Cool-Man“. Einer von ihnen. Und der bleibe ich dann auch. Bis zum – leider traurigen – Ende des ersten Tages. Denn gerade „Die beste Band der Welt“, wie sich „Die Ärzte“ selbst bezeichnen, enttäuscht auf allen Linien. Keine Chance meinen neuen, jugendlichen Festival-Buddys zu erklären, dass die toll sind. Oder zumindest waren. Damals, als ich auch noch ganz vorne stehen wollte. Aber letztendlich ist ihnen das sowieso egal. Was zählt ist der Spaß. Und den hatten sie auch mit mir. Sechs Stunden lang. Dann schickten sie mich „zurück in die Gruft“. Denn so der einheitliche Tenor: „Drei Tage lang hält der Oldie das nicht aus – diese Art gehört geschützt!“

Und ich habe auf sie gehört: Mein Frequency 2023 dauerte nur zwei Tage! Und die „Imagine Dragons“ haben die Ärzte mehr als wettgemacht!