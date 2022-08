Frequency-Finale: Headliner in Höchstform, Besucher schon müde

Jeden Tag machte sich das NÖN-Team auf zum Zeltplatz und zu den Bühnen, um mit den Gästen zu plaudern und sich ein Stimmungsbild zu machen. Am letzten Tag kamen uns schon am Weg zum Festivalgelände scharenweise Menschen entgegen, die bereits die Abreise antraten. Vielleicht war es das schlechte Wetter, kühl und nass. Oder sie hatten schon alle für sie interessanten Acts gesehen, und wollten nur mehr ins eigene Bett.

Denn, das Frequency war musikalisch ein ziemlicher "Gemischtwarenhandel", wie es ein Besucher bezeichnete. Am Schluss standen Yung Hurn und Bilderbuch auf den Haupt-Bühnen. Was die beiden vereint ist höchstens ihr Status als zwei der erfolgreichsten österreichischen Acts. Und, dass beide in Top-Form waren.

Bilderbuch rockten "ihr St. Pölten"

Bilderbuch wusste gar nicht mehr, wie oft sie schon am Frequency waren. "Das ist sicher das Festival, auf dem wir am häufigsten gespielt haben", sagte Sänger Maurice Ernst zu "seinem St. Pölten". Er fügte Anekdoten von seinen eigenen Frequency-Erfahrungen als "ganz normaler Besucher" hinzu. Wer auch immer die "Fremde" war, die ihn damals antanzte. Sie hat jetzt Berühmtheit erlangt.

Der Samstag begann mit Deutschrap auf der Green Stage mit den Mitgliedern der Hamburger Hip-Hopper 187 Strassenbande LX und Maxwell Für ein Gegenprogramm sorgten später der schottische Singer-Songwriter Lewis Capaldi und der belgische DJ Lost Frequencies auf der Mainstage. Für ein fulminantes Finale nach den beiden österreichischen Größen Yung Hurn und Bilderbuch sorgte Timmy Trumpet.

Early-Bird Tickts jetzt schon sichern

Zu den Hauptacts feierte die Menge zwar noch brav ab. Aber generell wirkten die gut 50.000 Besucherinnen und Besucher schon ein bisschen müde. Viele hatten uns erzählt, sie mussten kommen, da sie die Tickets noch aus den Vorjahren hatten. Vielleicht erklärt es das. Oder, die Covid-Generation hat keine Festival-Erfahrung mehr, wie manche Befragten vorschlugen.

Wer nächstes Jahr noch einmal kommen will, sollte sich jedenfalls bald schon Early-Bird-Tickets sicher, meint Veranstalter Harry Jenner. Diese Karten würden auch die letzten sein, die unter 200 Euro kosten, sagte Jenner unter Hinweis auf die allgegenwärtige Teuerung gegenüber der APA.

