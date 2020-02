Das Feiern ist gar nicht seines. „Für mich“, sagt Manfred Waba, „brauch ich das nicht“. Gründe zum Feiern gäb’s dagegen genug. Eine neue Show („That’s Life“, die diesen Samstag Österreich-Premiere feiert). Ein neues Buch (das Ende März herauskommt). Eine Platin-DVD (die seit Dezember im Handel ist). Und: ein runder Geburtstag.

Denn: Österreichs spektakulärster Bühnenbilder wird diesen Freitag 60 – ganz ohne Spektakel. Das gibt’s bei Manfred Waba nur auf der Bühne. Türme, Tempel und Schlösser gibt es da, Vogelkäfige und Pharaonen, Kaiserpaläste und Opernhäuser (Logen inklusive), Segelschiffe, Sphinxgesichter, drei 18 Meter hohe Löwenköpfe oder eine 45 Meter lange Geige („die größte der Welt“).

„Man muss die Leute berühren. Das macht’s aus!“ Manfred Waba über die Aufgabe des Theaters

„Ich war immer der, der gemacht hat“, erzählt der 1960 im Burgenland Geborene. Aber: „Gut genug war mir das nie. Es muss immer noch mehr geboten werden“, ist Manfred Waba überzeugt. Dabei hat der „halbe Niederösterreicher“, der in Heiligenkreuz im Internat war und in Baden maturierte, sein Handwerk „by doing“ gelernt.

Die Bühnentechnik habe ihn immer interessiert, er sei früher „zu allen Mega-Rock-Shows gefahren“. Bei seiner ersten „Aida“ in St. Margarethen – das war 1997 – habe man sich keinen Bühnenbildner leisten können.

Waba Eine Geige für die Seebühne: Manfred Wabas „Gräfin Mariza“ 2018 in Mörbisch.

„Also hab’ ich mir was einfallen lassen“, erzählt der heutige Professor. Auch in die Produktionsleitung, in die Künstlerbetreuung, in die Regie und in die künstlerische Konzeption sei er „hineingewachsen“.

Allerdings habe er auch „große Lehrmeister“ gehabt: Marcel Prawy, Ernst Märzendorfer oder Badens langjährigen Theaterdirektor Robert Herzl. „Der war mein wichtigster“, erinnert sich Manfred Waba an den 2014 verstorbenen Operetten-Spezialisten.

„Von dem hab ich die Regie gelernt.“ Und bei dem hat er auch „immer spektakuläre Sachen“ gemacht, „Les Misérables“, „Orpheus in der Unterwelt“ oder „Aschenputtel“.

Waba Ein Löwe für den Steinbruch: Manfred Wabas „Zauberflöte“ 2010 in St. Margarethen .

Sein größter „Spielort“ war St. Margarethen, wo er auch die Opernfestspiele mitbegründete. Seine „jüngste“ Bühne steht dagegen in Stockerau, vor der Stadtpfarrkirche. Dort ist Manfred Waba 2019 „eingesprungen“ und hat „den ganzen Platz“ in Nestroys „Jux“ „eingebaut“.

Im Sommer 2020 baut er dort für Feydeaus „Floh im Ohr“ „ein Mini-Paris“, mit zwei Drehbühnen. Bei den Passionsspielen in Kirchschlag ist er schon seit zwei Jahren für die Bühne zuständig. Und im Jänner 2021 macht er das Bühnenbild für „Hello, Dolly“ in Baden.

Und sonst? Hat er nebenbei an seinem eigenen Musical geschrieben, „Moses“. Das kommt auch noch…