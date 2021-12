Kulturpreise: „Pusztagold“ und wirre Zeiten

Von der „Zeit aus den Fugen“ hat schon Science-Fiction-Autor Philip K. Dick geschrieben – und die wirren Corona-Jahre standen auch am Anfang der Ausschreibung zum heurigen Literaturpreis. Mit der jungen Autorin Clara Heinrich wurde nun eine Gewinnerin gekürt: Die Golserin, die mit ihren Gedichten und Texten bereits auf sich aufmerksam gemacht hat, beeindruckte die Jury mit ihrer Einreichung „Pusztagold“.

Die täglichen Auswirkungen der Pandemie hielten Künstlerinnen und Künstler zudem in ihren Beiträgen zum Förderpreis in der Sparte Bildende Kunst fest. Er geht an die gebürtige Südburgenländerin Laura Schoditsch, die mit der Fotoarbeit „Staying myself“ überzeugte. Ein Würdigungspreis wurde Christina Lag-Schröckenstein zugesprochen.

Die große Preisverleihung musste (vorerst) zwar ausfallen, Landeschef und Kulturreferent Hans Peter Doskozil betonte aber die Bedeutung der Beiträge und die Wertschätzung für künstlerische Leistungen in herausfordernden Zeiten.

In diesem Zusammenhang wurde erneut auf die Verlängerung der Kulturgutscheine hingewiesen. Infos sind auf www.burgenland.at zu finden, ebenso wie Beiträge zu den Gewinnerinnen und Gewinnern im virtuellen Kunstraum.

Vergeben wurden zugleich die Buchpreise, die in drei Kategorien zu je sieben Nominierten („3x7“) per Publikumsvoting in den Buchhandlungen ermittelt worden waren. In der Belletristik erhielt Elke Kallingers „Vom Fluss und der Zeit“ die meisten Stimmen, bei den Kinderbüchern Heinz Janischs Jaromir-Fall „Der Meisterdieb im Museum“, beim Sachbuch „Einfach weg! Verschwundene Romasiedlungen im Burgenland“ von Gerhard Baumgartner und Herbert Brettl.