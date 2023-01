Road-Opera: Vanessa geht jetzt ins Land hinein

Werbung

Mit 40 Kilo Plastikmüll im Magen ist 2019 ein Wal an einem philippinischen Strand verendet: Auslöser für Peter Wagners Libretto, das mit der Musik von Ferry Janoska in der Produktion von Theaterinitiative Burgenland und Offenem Haus Oberwart zur Road-Opera wurde.

Realer Bericht als Basis Vanessa geht zu den Walen: Oper im Oberwarter OHO

Mit Musik, starken Bildern und dringlichen Texten erzählt „Vanessa geht zu den Walen“ im Grunde ein Märchen – das umso grausamer scheint, weil es eine wahre Geschichte ist: die Welt, real wie digital bis zu den Knien im Müll, Wut, Orientierungslosigkeit, aber auch Entschlossenheit. Damit ist das Stück vor allem ein Weckruf, und das beileibe nicht nur für die junge Generation.

Dreimal ist „Vanessa geht zu den Walen“ (vorerst) noch zu sehen: am 27. und 28. Jänner in der KUGA Großwarasdorf, am 2. Februar im Kulturzentrum Eisenstadt. Zum Stück finden sich auf youtube auch etliche Beiträge; Infos auf www.oho.at