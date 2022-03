Güssinger kreierte digitales Fastentuch für Martinsdom

Auf Initiative von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics wurde in der Bischofskirche, im Martinsdom von Eisenstadt ein neues, digitales Fastentuch installiert. Die digitale Bildanimation dauert insgesamt 65 Minuten und besteht aus rund 100 Sequenzen, die in „Slow-Slow-Motion“ – so nennt Heinz Ebner seine Präsentationstechnik – gezeigt werden.

Lesezeit: 3 Min Birgit Böhm-Ritter