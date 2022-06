Burgenland-Teilnehmer am Bundesmusikwettbewerb prima la musica geehrt

Werbung

33 BurgenländerInnen und zehn im Burgenland Studierende hatten sich im März beim Landeswettbewerb für die Teilnahme am Bundeswettbewerb prima la musica, dem größten Jugendmusikwettbewerb Österreichs, vom 20. bis 31. Mai 2022 in Feldkirch/Vorarlberg qualifiziert. Dort beeindruckten die TeilnehmerInnen mit herausragenden Leistungen. Bildungslandesrätin Daniela Winkler gratulierte gemeinsam mit Landesmusikschulreferent Gerhard Gutschik und JHK Direktor Gerhard Krammer den erfolgreichen JungmusikerInnen im Rahmen eines Festaktes im Joseph Haydn Konservatorium (JHK) am Mittwoch, 29. Juni 2022, und überreichte ihnen kleine Geschenke als Anerkennung. Die TeilnehmerInnen am Landeswettbewerb mit der höchsten Punktezahl erhielten ein Jenö Takacs-Stipendium, das von der Kulturabteilung des Landes ausgeschrieben wurde.

„Ich gratuliere allen TeilnehmerInnen ganz herzlich, denn sie haben nicht nur Talent und Mut bewiesen, sich dem Wettbewerb zu stellen, sondern auch sehr viel Arbeit in die Vorbereitung investiert. Um auf diesem Niveau musizieren zu können, ist jahrelanges intensives Üben nötig. Ein Dank gilt deshalb auch den Lehrenden für die hervorragende Vorbereitung und die vielen zusätzlichen Proben, und schließlich den Eltern für die finanzielle und mentale Unterstützung“, erklärte Winkler.

Musiker/innen aus Österreich, Südtirol und Liechtenstein dürfen am Wettbewerb teilnehmen, der auf Landes- und Bundesebene durchgeführt wird. Die besten Teilnehmer/innen der Landeswettbewerbe werden zum Bundeswettbewerb eingeladen. Dieser findet alternierend nach Instrumentengruppen jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt, in diesem Jahr war dies Vorarlberg.

Überzeugende Leistungen in allen Kategorien

Solistisch war der Wettbewerb für alle Streichinstrumente (Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass), Tasteninstrumente (Klavier, Orgel, Akkordeon), Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe, Hackbrett, Zither) und Gesang ausgeschrieben. Kammermusikalisch traten Blockflöten, Holz- und Blechblasinstrumente sowie Schlagwerk und Ensembles in kreativen Formaten an. Die SchülerInnen der Burgenländischen Ausbildungsinstitutionen konnten sowohl solistisch als auch kammermusikalisch überzeugen.

Erster Platz für Philip Schuszter

Von den burgenländischen TeilnehmerInnen erreichte Philip Schuszter von der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz - Institut Oberschützen (Lehrerin Univ. Prof. Mag. Brandstätter Regina) in der Altersgruppe I den ersten Platz auf der Violine, weiters gab es insgesamt acht zweite sowie sechs dritte Plätze für Solisten und Ensembles in verschiedenen Alterskategorien. In den Plusgruppen wurde Jack Dauner vom Joseph Haydn Konservatorium (Lehrer Prof. Dr. Stanislaw Tichonow) am Klavier in der Altersgruppe IIIplus mit Gold ausgezeichnet – er erhielt auch ein Jenö Takacs-Stipendium, dazu gab es einmal Silber und dreimal Bronze für SolistInnen.

Drei Jenö Takacs-Stipendien für 2022 vergeben

Auf der Basis der erreichten Punktezahl im Landeswettbewerb erhielten heuer ein Jenö Takacs-Stipendium:

· OktaVierer, Blechbläser-Kammermusik (in der Altersgruppe II, mit 97 von 100 Punkten), bestehend aus Stefan Gstettner, Lukas Milchrahm, David Prior, Moritz Szigeti - alle Trompete, von der Zentralmusikschule Eisenstadt. Das Stipendium ist dotiert mit 700 Euro.

· Jack Dauner, Klavier (Altersgruppe IIIplus, mit 97 von 100 Punkten), vom Joseph Haydn Konservatorium. Stipendium: 500 Euro

· Dreiklang, Holzbläser-Kammermusik (AG III plus, mit 96,5 Punkten), bestehend aus Valentin Kern, Klavier, Annika Kückmeier, Flöte, und Daniel Kückmeier, Klarinette. Stipendium: 300 Euro



Die offizielle Verleihung hatte pandemiebedingt 2020 und 2021 nicht stattfinden können - hier die Stipendiaten aus diesen Jahren:



Jenö Takacs-Stipendium 2021:

· Hanna Gindl, Flöte, Altersgruppe IVplus, Bundessiegerin beim Bundeswettbewerb, vom Institut Oberschützen. Stipendium: 700 Euro

· Anna Pölzer, Oboe und Flöte, Altersgruppe IIIplus, Gold in Oboe und Silber in Flöte beim Bundeswettbewerb, vom JHK. Stipendium von 500 Euro

· Nina Reichl, Klarinette, Altersgruppe IIIplus, vom JHK, Stipendium: 300 Euro.



Jenö Takacs-Stipendium2020:

· Clemens Silas Ritter, Klavier, Altersgruppe IIIplus vom Institut Oberschützen, erhielt ein Stipendium von 700 Euro.

· Das Ensemble Ho2F Holzbläser-Kammermusik, Altersgruppe III, bestehend aus Amelie Janezic, Fagott, Sebastian Lercher, Horn, und Anna Pölzer, Flöte, von der Musikschule Frauenkirchen, Stipendium: 500 Euro

· Agnes Egger, Violine, Altersgruppe IIIplus, vom JHK erhielt ein Stipendium von 300 Euro