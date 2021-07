Steindl zum Geschäftsführer bestellt .

Franz Steindl, seit Jahresbeginn 2021 bereits interimistischer Geschäftsführer der Joseph Haydn Konservatorium GmbH wurde nach einer Ausschreibung per 1. Juli zum Geschäftsführer des Unternehmens bestellt. Er sei unter drei Bewerbern der am besten Geeignete gewesen, hieß es in einer Aussendung der Landesholding Burgenland am Montag. Das Musikkonservatorium ist seit diesem Jahr als gemeinnützige GmbH Teil der Holding.