HERBSTGOLD-Start mit musikalischer Leidenschaft

„Jetzt geht es Schlag auf Schlag“, kündigte Julian Rachlin als Künstlerischer Leiter zum Start des fünften HERBSTGOLD – Festivals ein Programm voller Stars und musikalischer Highlights an. Bis zum 25. September stehen Eisenstadt und das Schloss Esterházy unter dem Motto „Leidenschaft“. Und diesem Motto wurde schon der Eröffnungsabend gerecht: Das Chamber Orchestra of Europe zeigte, warum es zu den führenden Kammer-Orchestern der Welt gezählt wird, Julian Rachlin hatte dabei sowohl den Dirigentenstab als auch seine Violine in der Hand.

So wurde das Konzert mit Haydn, Brahms und Beethoven auch zu einem musikalischen Zeichen in bewegten Zeiten. Die verbindende Kraft der Kunst unterstrichen in ihren Eröffnungsreden auch Esterhazy-Direktionsrat Stefan Ottrubay, Europaministerin Karoline Edtstadler und Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner. Neben Außenminister Alexander Schallenberg als weiteren Ehrengast begrüßten die Direktoren und der Vorstand der Esterhazy-Stiftungen viele weitere prominente Gäste zum glanzvollen Eröffnungsabend.

Und jetzt geht es, frei nach Julian Rachlin, „Schlag auf Schlag“ – mit Weltstars wie Juan Diego Flórez, Sir András Schiff, John Malkovich und vielen mehr.





HERBSTGOLD – das Programm auf Schloss Esterházy

16. September (19.30 Uhr); Juan Diego Flórez (ausverkauft)

17. September (19:30 Uhr): Janoska Ensemble, Biréli Lagrène Quartett & Friends

18. September (11 Uhr): Sir Andras Schiff, Chamber Orchestra of Europe

18. September (18 Uhr): István Várdai, Oksana Lyniv, Ukrainisches Jugendsinfonieorchester

19. September (19.30 Uhr): Quator Ébène

20. September (19.30 Uhr): Kino – „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“

21. September (19.30 Uhr: Julian Rachlin, Sarah McElravy, Boris Andrianov

22. September (19.30 Uhr): Dirk Stermann & Christoph Grissemann (Lesung), Philippine Duchateau (Klavier)

23. September (19.30 Uhr): Janoska Ensemble, Totti Ovidiu, Traditional Gypsy Orchestra

24. September (19.30 Uhr): John Malkovich, Julian Rachlin, Aleksey Igudesman, Sarah McElravy, Boris Andrianov, Hyung-ki Joo (ausverkauft)

25. September (11 Uhr): Leonkoro-Quartett

25. September (18 Uhr): Julian Rachlin, Robert Trevino, Filarmonica della Scala

www.herbstgold.at