Die Joseph-Haydn-Privathochschule in Eisenstadt nimmt Gestalt an

Rund um das (noch so genannte) Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt sieht man die Entwicklung schon von außen. Mit der erfolgreichen Akkreditierung zur Privathochschule geht auch eine räumliche Ausweitung einher: Ein neuer Konzertsaal und ein Trakt mit 420 Quadratmetern mehr Platz sind, wie berichtet, im Entstehen. Der Bau verläuft planmäßig, derzeit wird der Zubau betoniert. Am 1. Oktober wird es schließlich so weit sein, dann nimmt die Joseph-Haydn-Privathochschule offiziell ihre Tätigkeit auf.

Foto: Joseph-Haydn-Privathochschule

Auf dem Weg zur Hochschule werden nun die notwendigen Gremien installiert. So wurde nun der Hochschulrat, der für die organisatorischen Abläufe und für das Profil des Hauses mitverantwortlich ist, eingerichtet. „Der Hochschulrat ist für die Weiterentwicklungen und inhaltliche Schwerpunkte zuständig. Er garantiert die Unabhängigkeit der Lehre und Forschung“, informierten dazu Direktor Gerhard Krammer und Geschäftsführer Franz Steindl.

Der Hochschulrat kommt quartalsmäßig zusammen und besteht neben der Hochschul-Leitung mit Krammer und Steindl aus FH-Geschäftsführer Georg Pehm als Vorsitzendem sowie Eduard Kutrowatz, Angelika Messner, Doris Pinter, Christian Stiller und Ulrike Sych. In der ersten Sitzung wurde kürzlich vor allem über die offizielle Ausschreibung des künftigen Rektor-Postens gesprochen.