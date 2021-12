„Call 2021“: Fünf Kultur-Projekte aus dem Burgenland werden gefördert

Fünf burgenländische Künstler bzw. Kulturinitiativen profitieren von dieser Initiative zur Förderung digitaler Kunst- und Kulturformate, wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgab: der Burgenländische Blasmusikverband, das Burgenländische Volksliedwerk, die Theaterinitiative Burgenland sowie der Medienunternehmer Thomas Andreas Beck und der Musiker und Medienkünstler Kristian Musser.

„Die Covid-19-Pandemie hat die Digitalisierung enorm vorangetrieben – auch im Kunst- und Kulturbereich, der von der Pandemie besonders hart getroffen wurde. Genau da setzt der ‚Call 2021‘ an, indem er Kunst- und Kulturschaffende dazu motiviert, neue Medien und digitale Technologien für die künstlerische Produktion, die Kulturvermittlung und die Kommunikation mit dem Publikum zu nützen. Es freut mich, dass aus dem Burgenland ausgesprochen kreative und innovative Projekte eingereicht wurden und unterstützt werden können“, so Doskozil in seiner Funktion als Kulturreferent. Für das Burgenland standen im Rahmen des „Call 2021“ Mittel in der Höhe von 83.000 Euro zur Verfügung, wobei die Finanzierung zu jeweils der Hälfte von Bund und Land getragen wird.

Insgesamt neun burgenländische Kulturinstitutionen bzw. Kulturschaffende bewarben sich für den „Call 2021“. Fünf Bewerber wurden von einer durch Bund und Land vertretenen ExpertInnen-Jury für eine Förderung vorgeschlagen.

Die ausgewählten Projekte umfassen dabei ein breites Spektrum quer durch alle Kultursparten. Gefördert werden der Burgenländische Blasmusikverband mit dem Projekt „Blasmusik goes DIGITAL“, das Burgenländische Volksliedwerk mit dem Projekt „Digitalisierung von Tonbändern und Audiokassetten aus den burgenländischen Feldforschungen (1962-1998)“, die Theaterinitiative Burgenland mit dem Projekt „Dramatische Bruchstücke des Burgenlandes - interaktive Website zur Burgenländischen Theaterszene“.

Dem Medienunternehmer Thomas Andreas Beck wurde für sein Virtual Reality-Projekt „Archiv der Rituale“ eine Förderung zuerkannt, ebenso dem Musiker und Medienkünstler Kristian Musser für seine Augmented Reality-Applikation für Smartphone bzw. Tablet mit dem Titel „country“.

Österreichweit wurden im Rahmen dieses einmaligen Bund-Länder-Förderprogramms „Call 2021“ insgesamt 367 Projekte eingereicht. 85 Projekte davon werden mit insgesamt 2,5 Mio. Euro gefördert und können damit zur Umsetzung gelangen.