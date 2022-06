Birgit Denk: „Ich will ehrlich zu den Leuten sein“

Werbung

Im Oktober des vergangenen Jahres veröffentlichte die Musikerin und Moderatorin Birgit Denk ihr bislang zwölftes Album „Erdbeeren und Musik“. Im Mittelpunkt des sommerlichen Albums stehen Geschichten aus ihrer Jugend und Wendepunkte in ihrem Leben.

Nun präsentiert sie am 2. Juli nach langer, coronabedingter Konzertpause ihr neues Album im Haus Impuls in Neusiedl am See.

BVZ: Kürzlich haben Sie Ihren Fünfziger groß im Orpheum Wien mit einem Konzert nachgefeiert, wie war‘s?

Denk: Eigentlich hatte ich vorgehabt, meinen Fünfziger groß zu feiern, wie es bei all meinen runden Geburtstagen seit dem Zwanziger eigentlich immer der Fall war. Letztes Jahr hat es leider nicht funktioniert, weil im Mai ja noch die Gastro zu war. Man muss sich das ja immer wieder in Erinnerung rufen - man vergisst ja so schnell, was wann wie war. Und jetzt haben wir dieses Birgit Denk 50 Jahre Geburtstagsfest auf dieses Jahr verschoben. Jetzt ist es halt 50+1. Und das haben wir sehr rauschend, sehr fröhlich und sehr gut gelaunt verbracht.

BVZ: Ihr neues Album „Erdbeeren und Musik“ ist schon im Oktober erschienen und klang jetzt beim Durchhören erstaunlich passend für die kommende Sommer- und Festivalsaison.

Ja, also wir tun uns nie sehr viel an mit dem wann es herauskommt und wie es klingen soll, weil wir immer davon ausgehen, dass Menschen Alben auch ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung zum ersten Mal hören können. Und es soll ja auch irgendwie das ganze Jahr über passen. Natürlich ist Erdbeeren und Musik ein Festival- und Sommeralbum, aber es sind auch Lieder drauf, die sich auch mit dem Winter beschäftigen.

BVZ: Das Album ist ja offensichtlich während Corona entstanden. Wie hat sich das bei Ihnen im künstlerischen Prozess niedergeschlagen? Manche Künstler hatten ja eine wirklich schwere Zeit damit, andere haben dadurch einen Weg gefunden, ihre kreativen Energien zu bündeln, weil sie plötzlich Zeit hatten. Wie war das bei Ihnen?

Also bei mir war es so, dass der kreative Prozess im ersten Corona-Jahr gar nicht vorhanden war, weil ich so beschäftigt damit war, das, was da passiert, überhaupt einzuordnen. Und im Nachhinein wollte ich eigentlich gar nicht darüber schreiben, was ich erlebt habe, weil ich mir dachte, das hat ein Ablaufdatum. Wozu über mangelndes Klopapier oder sonst etwas schreiben? Hoffentlich ist das in fünf, sechs Jahren allen wurscht. Ich mache Musik, die länger halten soll. Insofern habe ich versucht, mir allgemeinere Themen anzuschauen. Natürlich auch mit der Aussicht, fünfzig zu werden, jetzt aus der Vergangenheit gesehen – wer bin ich? Was macht mich aus? Was waren die Meilensteine in meinem Leben? Und über die habe ich mir dann Gedanken gemacht und für das war dann Zeit.

BVZ: War der Aufnahmeprozess des neuen Albums während Corona ein anderer als sonst?

Natürlich. Wir haben das erste Mal jeder für sich die Lieder erarbeitet, indem wir uns tatsächlich wie brave Arbeiter von Montag bis Freitag hingesetzt und in immer weiter fortschreitendem Homerecording Dateien auf unsere Dropboxen gestellt haben. Jeder hat so seinen Senf dazugegeben und am Sonntag haben wir uns dann immer frisch getestet – später schon geimpft – in unserem Proberaum im WUK in Wien getroffen und haben dann immer das, was wir zusammengesammelt haben, zu Liedern gegossen. Wir haben uns im Studio dann auch sehr privilegiert gefühlt, weil wir uns dachten „Wir dürfen arbeiten!“. Das war schon speziell.

BVZ: Ihr Programm auf ORF III „DENK mit Kultur“ kommt nach wie vor sehr gut beim Publikum an. Im vergangenen Jahr haben Sie sogar bei einer Wahl der beliebtesten Sendungen im Bereich „Popularmusik“ mit großem Abstand gewonnen. Gleichzeitig hapert es plötzlich nach sieben Staffeln an der Finanzierung. Was ist da los?

Ja, also wir haben keine Zusage für die nächste Staffel. Ich weiß nur, dass heuer sicher nichts stattfinden wird, weil wir nicht im Budget stehen. Das ist auch insofern schade, weil wir eine der quotenstärksten Sendungen sind. An was es genau liegt, weiß ich nicht, ich will mir über so etwas auch gar nicht den Kopf zerbrechen. Vielleicht liegt es am Wechsel des Generaldirektors, ich weiß es nicht. Ich habe mich auch mit beiden nicht persönlich unterhalten und über Dinge, die ich persönlich nicht ändern kann, mache ich mir keinen Kopf. Ich weiß, dass wir großen Zuspruch haben, und ich weiß, dass das irgendwann irgendwo wieder stattfinden wird und freue mich auf Angebote (lächelt).

BVZ: Sie gehen offensichtlich auch mit unwillkommenen Nachrichten sehr direkt um.

Unangenehme Botschaften sind etwas, wovor wir uns als Musikanten ein bisschen fürchten. Ich bin da eine der wenigen, die nicht sagt „wir müssen das Konzert leider krankheitsbedingt absagen“ oder so, sondern ich sage „wir sagen ab, weil wir die Kosten mit dem Vorverkauf nicht decken können“. Dieses Larifari-Gerede und Schönfärben, „alles ist so wunderbar“, da war ich nie dabei. Ich will ehrlich zu den Leuten sein. Das wird mir teilweise sehr hoch angerechnet, ich kriege aber auch Mails, wo die Leute sagen: „Bist du narrisch, das kannst du doch nicht schreiben!“ – ich muss das halt entscheiden, wie ich damit umgehe. Wenn wir uns solche Probleme anschauen, denke ich mir, dass wir uns die Leute, die sich vor Corona fürchten oder finanzielle Probleme haben, wieder holen müssen. Und zeigen, dass es einen Sinn macht, nicht nur vor Netflix zu sitzen, sondern sich auch Live-Konzerte anzuhorchen.

BVZ: Es gibt, oder so scheint es zumindest, auch kaum mehr junge Bands, die selber Auftritte spielen würden.

Ja, ich habe wirklich das Gefühl, wir haben die Jungen verloren. Es gibt ein paar ganz junge, die allein als Singer-Songwriter etwas machen, was super ist, aber Bands, wo es einen Proberaum braucht, wo sich die Leute wirklich treffen müssen, das hat massiv abgenommen. Man muss auch sagen, dass die sich zwei Jahre auch nie treffen konnten, da war es gar nicht möglich, sich am Samstag vielleicht in einer Bar zu treffen und zu sagen: „Heasd, ich spiel Gitarre, du spielst Bass, treffen wir uns einmal!“ Das hat ja nie stattgefunden. Und im Netz funktioniert eine Bandgründung nicht. Man kann sich Tracks hin- und herschicken und irgendwie an Songs arbeiten, aber um eine Band zu formen, muss man sich treffen, muss man sich kennenlernen, muss man sich vielleicht bei vier Bier zusammentrinken, damit man eben schaut, wie man miteinander tut. Und deshalb haben wir ein großes, klaffendes Loch bei den Musikern unter 24, sage ich jetzt einmal. Und diese Generation fehlt uns total, wir müssen uns jetzt irrsinnig um die 18-, 19-, 20-Jährigen kümmern, damit in der Musikszene wieder etwas weiter passieren kann.

BVZ: Weil wir auch gerade in Neusiedl sitzen – Sie sind ja eigentlich aus Hainburg, wie und wann sind Sie hier hergekommen?

Also ich bin eine gebürtige Hainburgerin und bin mit dem Papa mit Ende Kindergartenalter nach Schwechat gezogen, weil er in der Brauerei gearbeitet hat. Die willentliche Entscheidung war dann bei mir, als ich vor inzwischen elf Jahren meinen Vierziger hatte. Mein Papa ist zur selben Zeit in Pension gegangen, ist aus Schwechat wieder nach Hainburg zurückgezogen und hat mit seinen literarisch-proletarischen Wurzeln gesagt: „Ich wohne in meinen letzten zwanzig Jahren lieber dort, wo es schön ist!“ Denn Schwechat kann man für viel gut finden, aber schön ist es dort nicht. Und ich habe mir gedacht: „Wieso soll ich nicht schon mit vierzig wo wohnen, wo es schön ist?“ Und mein Freund, der Alex Horstmann, der auch der Bassist und Bandleader der Band ist, Segler, Surfer und Wassersportler, hatte ohnehin schon ewig die Surfbox in Weiden. Als wir dann beschlossen haben zusammenzuziehen, haben wir gesagt: „Ok, alles zwischen Schwechat und Neusiedl, Weiden, vielleicht Frauenkirchen geht in Ordnung.“ Wir sind dann vor elf Jahren in Neusiedl fündig geworden und seitdem wohnen wir hier. Also ich freue mich über alle „Zuagroasten“ und alteingesessenen Neusiedler und Neusiedlerinnen, kommt uns besuchen am 2. Juli, wir spielen für euch!