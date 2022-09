„garish“ blicken auf 25 erfolgreiche Jahre

Werbung

„garish“, die Indie-Band aus dem Mattersburger Bezirk, kennt besonders im deutschsprachigen Raum jeder, der sich für Musik interessiert und wortverliebte Zuhörerinnen und Zuhörer bilden ob ihrer lyrischen Sprachgewalt und ihrer vielschichtigen musikalischen Präsenz eine begeisterte, treue Gefolgschaft.

„garish“, das sind heute Thomas Jarmer (Gesang, Akkordeon), Julian Schneeberger (Gitarre, Gesang – er betreibt unter anderem auch Nebenprojekte wie „Auf Pomali“ oder „Bo Candy & His Broken Hearts“), Kurt Grath (Bass) und Markus Perner (Schlagzeug), der auch als Live- und Studiomusiker an zahlreichen Produktionen in Österreich und Deutschland mitwirkt. Er zählt außerdem zum engeren Stamm der Band um Thees Uhlmann. Von Anfang an dabei war auch Christoph Jarmer auf der Gitarre, der 2015 die Band verließ, sowie kurzzeitig auch Christoph Gausch auf der Hammond-Orgel.

Die Band aus dem Bezirk Mattersburg gab auch schon ein Konzert am Neusiedler See oder am Schiff auf einem See in Ungarn. Foto: zVg

Heuer kann die Band bereits auf 25 erfolgreiche gemeinsame musikalische Jahre zurückblicken und auf sieben nicht minder erfolgreiche Studioalben, die im gesamten deutschsprachigen Raum in den Plattenläden zu finden sind. Gleich achtmal wurden die Herren aus Mattersburg und Marz für den Amadeus Austrian Music-Award nominiert. 2010 wurde das Schaffen der Band mit einem Preis der „Burgenlandstiftung Theodor Kery“ gewürdigt. Kein Wunder, wenn es bei ihren zahlreichen Bühnenauftritten im In- und Ausland meist heißt: ausverkauft.

Unter dem Begriff „garish“ findet man die Übersetzung „grell, auffällig, geschmacklos oder herausgeputzt“ – wie kam es zu diesem Bandnamen und wer hatte die Idee dazu?

Thomas Jarmer: Zum Zeitpunkt der Bandgründung war ich in der Vorbereitung auf den Schulabschluss und im Zuge dessen war dieses Wort plötzlich in einem Buch. Es klang gut, sah gut aus – das war’s.

Ink-Musik-Gründer Hannes Tschürtz mit Julian Schneeberger, Thomas Jarmer, Kurt Grath und Markus Perner (v.l.). Foto: zVg

In den Medien werdet ihr in die Pop-, Rock- oder Alternativ-Schublade gesteckt. Wie würdet ihr euch selbst bezeichnen?

Thomas Jarmer: Man war in den ersten Jahren recht bemüht, einen Begriff dafür zu finden, was wir da tun. Auch um sich abzugrenzen. Aber schlussendlich – es ist Musik, die mit jeder Produktion einen Wandel mit sich bringt – und immer mehr als die Summe der einzelnen Teile.

In welche Länder haben euch eure Tourneen bisher geführt?

Thomas Jarmer: Größtenteils waren wir im deutschsprachigen Raum unterwegs, Österreich, Deutschland, Schweiz.

Julian Schneeberger: Eine Zeit lang sind wir schon ganz schön rumgekommen. Alles dabei: Konzerte auf einem Schiff in Ungarn, große und kleinere Festivals auch in Dänemark oder in den Niederlanden. Gigs in Clubs und Konzertsälen. Je länger wir das machen, umso mehr verblasst leider die Erinnerung daran.

Was hat der internationale Erfolg mit euch gemacht? Werdet ihr oft auf der Straße von Fans erkannt und angesprochen?

Thomas Jarmer: Nun, im Ausland eher kaum – aber hierzulande kommt das mitunter vor, wenn wir selbst etwa bei Konzerten Zuschauer sind. Das muss nicht immer angenehm sein, aber es kommt immer wieder zu sehr schönen Episoden.

Sänger Thomas Jarmer ist bekannt für seine lyrischen Texte und sein Akkordeonspiel bei Live-Auftritten. Foto: Wolfgang Millendorfer

Wenn ihr in Mattersburg auftretet, was kommen da für Gefühle hoch?

Thomas Jarmer: Man ist auf der einen Seite etwas legerer, andererseits bringt es eine ganz eigene Spannung mit sich, vor vielen bekannten Gesichtern auf die Bühne rauszugehen. Aber ich mag das.

Wie habt ihr die konzertfreie Corona-Zeit zugebracht, habt ihr sie für neue Projekte genutzt?

Thomas Jarmer: Wir haben uns teils wochenlang nicht gesehen. Jeder war in seinem Mikrokosmos untergetaucht. Manche Kolleginnen und Kollegen konnten diese Zeit nutzen, bei uns kam leider die laufende Albumproduktion zum Stillstand.

Julian Schneeberger: Ich habe die Zeit auch mit dem Schreiben neuer Musik verbracht, aber natürlich hat der Austausch gefehlt. Wenn ich eines aus dieser Zeit mitgenommen habe, dann ist es die Erkenntnis, wie wichtig mir Musik, aber vor allem die Konzerte, die dazugehören, tatsächlich sind. Lebenselixier!

Gibt’s Pläne für Auftritte oder Tourneen in nächster Zeit?

Julian Schneeberger: Wir werden im nächsten Mai ein paar Konzerte zu einem speziellen Anlass spielen.

Julian Schneeberger, Markus Perner, Kurt Grath und Thomas Jarmer arbeiten zum 25. Geburtstag an einem neuen Album Foto: zVg

Wo seht ihr euch in etwa zehn Jahren? Oder besser gesagt, wo würdet ihr euch gerne sehen?

Thomas Jarmer: So überhaupt – auf der Bühne. Es ist bis hierher ein großes Glück, so viel gemeinsame Lebenszeit verbracht zu haben, auch eine gemeinsame Schnittmenge beizubehalten. Auch wenn es zusehends schwierig wird, den Fokus beizubehalten.

„garish“ gibt’s heuer seit einem Vierteljahrhundert – habt ihr als Markierung zu diesem Anlass was geplant?

Thomas Jarmer: Ja, wir sind in diesem 25. Jahr und nehmen dies zum Anlass, andere Künstlerinnen und Künstler zu verschiedenen Kollaborationen einzuladen. Julian Schneeberger: Das ganze wird dann auf Vinyl gepresst und soll im Mai des kommenden Jahres rauskommen. Dazu dann, wie vorhin erwähnt, ein paar Konzerte.

Thomas Jarmer: Grund für gute Laune!