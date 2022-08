Picture On-Quartett und ihr Festival: Perfekte Mischung seit 20 Jahren

Werbung

Wir schreiben den 23. September 2000. Pünktlich um 14.30 eröffnet die blutjunge Indiepop-Band „The Dication“ mit dem The Who Klassiker „Can‘t Explain“ das erste picture on festival. Aber könnt ihr euch noch an die Geburtsstunde des Festivals erinnern?

Hansjörg Schrammel (lacht): Das muss im Winter 1998 gewesen sein. Wir sind mit zwei Kisten Bier im Klubraum beim Stadl gesessen und haben über die zukünftige Ausrichtung des KUKUK (Anm. Kulturverein) gesprochen. Ein Punkt davon war, dass wir ein Festival machen wollten. Aber kein Themenfestival, wie man es aus Wiesen kannte, sondern eines, wo sich vom Jazz und Blues bis hin zum Metal alles vermischen soll.

"Die Leute haben die Chance gehabt, dass sie mitwachsen können." Clemens Schrammel, Organisator

Wenn ihr an die Anfänge denkt und wie sich das Festival über die Jahre entwickelt hat. Was hat das picture on zu dem gemacht, was es jetzt ist?

Hansjörg Schrammel: Da war von Beginn an so ein philosophischer Grundgedanke dahinter. Wir wollten es schaffen, dass sich Musiker vernetzen und offen für andere Musikstile sind und gleichzeitig wollten wir es schaffen, das Publikum zu sensibilisieren.

Clemens Schrammel: Ich glaube, das ist mitunter der Erfolg des Konzepts, weil das picture on kontinuierlich gewachsen ist. Es war ja nicht so, dass beim ersten Festival gleich 3.000 Besucherinnen und Besucher dabei waren, sondern es hat ganz klein begonnen und die Leute haben die Chance gehabt, dass sie mitwachsen können.

Hansjörg Schrammel: Wenn ich ans erste Festival denke, wo 150 Leute gewesen sind, da war von der heutigen Professionalität nicht viel zu spüren. Die Logos wurden mit einem billigen Grafikprogramm gestaltet und auch die Eintrittskarten selbst designt. Ich habe am vorletzten Tag vor dem Festival noch Bands angerufen, da einige zuvor absagten. Das vergesse ich alles nicht. Sogar der Campingplatz wurde abgemäht, damit fünf Zelte stehen können.

Da seit ihr eurer Zeit wirklich weit voraus gewesen. Gab es trotzdem gewisse Vorbilder, an denen ihr euch orientiert habt?

Hansjörg Schrammel: Wiesen war immer unser großes Vorbild, auch wegen der Heimeligkeit. Für uns stand fest, dass es ein kleines Festival sein muss, in das man auch die Bevölkerung einbindet. Mitten im Dorfzentrum, neben der Kirche, das muss man sich mal vorstellen, dass das alles ohne Gegenwind funktioniert bei uns.

Clemens Schrammel: Aber eben deshalb, weil wir 2000 ganz klein im Stadl und indoor begonnen haben und dem Festival und den Leuten Zeit gegeben haben.

Hansjörg Schrammel: Beim Willi Resetarits 2002 waren an die 1.000 Leute dabei und wie die Leningrad Cowboys gespielt haben…

Clemens Schrammel: … da waren wir ausverkauft mit 1.700 Leuten.

Hansjörg Schrammel: Da haben wir gar nicht gewusst, wie viele Leute reinpassen. Da hat der an der Kassa einfach nur gesagt, es ist zu viel (lacht).

Barbara Schrammel: Die Leningrad Cowboys waren wirklich ein Highlight. Wir sind damals beim Eintritt gesessen und haben geglaubt, dass wir überrannt werden.

Apropos Highlights! Welche Bands sind euch in besonderer Erinnerung geblieben beziehungsweise, wo habt ihr ein glückliches Händchen bewiesen?

Clemens Schrammel: Ich finde, da gibt’s beides. Extrem positiv fällt mir da Bilderbuch ein. Die haben 2012 vor kaum Leuten bei uns gespielt oder Wanda oder Seiler und Speer. Aber auch umgekehrt hat es Bands gegeben, die den Zenit überschritten haben und in Bildein wieder aufgeblüht sind.

Wer fällt euch da ein?

Denise Mittl: Papa Roach war sicherlich so ein Beispiel.

Clemens Schrammel: Wobei die sind nach wie vor noch sehr groß.

Denis Mittl: Aber da hat jeder vorher geschimpft und gesagt, was wird das. Unsere Besucher waren dann euphorisch.

Hansjörg Schrammel: Zumindest waren sie nicht so schlecht, wie es alle prophezeit haben. Es hängt halt auch viel mit dem Publikum zusammen und die Leute, die früher in Wiesen waren und zehn Jahre später die Bands bei uns erlebt haben, hatten da definitiv ein Revival.

Barbara Schrammel: Wir haben es halt immer geschafft, das Publikum einzufangen.

Clemens Schrammel: Kein Wunder mit Kultacts, wie Wilfried oder Minisex. Das sind halt Bands, die nicht jeder buchen würde, aber am picture on geht das und funktioniert auch.

Hansjörg Schrammel: Und dadurch kommen auch viele Pensionisten zu uns.

Stichwort: Oldieact! Auf wen dürfen sich die Oldies heuer in Bildein freuen?

Denise Mittl (lacht): Den suchen wir noch.

Clemens Schrammel: Marla Glen und New Model Army könnte man schon als Oldieact bezeichnen. Oder die Rucki Zucki Palmencombo mit ihrem Hit Südseeträume, die waren in den 80er Jahren ganz groß.

Bleiben wir bei den Bands. Was ist euch bis jetzt nicht geglückt, aber wer soll unbedingt einmal in Bildein spielen?

Clemens Schrammel: Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann Patti Smith, weil sie eine coole Frau ist und ein Stück Musikgeschichte geschrieben hat und weil ihre Livekonzerte ein Wahnsinn sind.

Habt Ihr Euch bei einer Band auch einmal so richtig die Zähne ausgebissen, die ihr dann nicht bekommen habt?

Clemens Schrammel: Das Booking ist halt leider kein Wunschkonzert. Es ist nicht so, dass wir uns zusammensetzen und sagen, wir hätten gerne eine Band, rufen an und dann spielen sie in Bildein. Es hängt von vielen Faktoren ab.

Also es gibt keine Band, wo ihr euch die Zähne ausgebissen habt?

Clemens Schrammel: Also ich finde schade, dass Opus nie gespielt haben. Das liegt daran, dass Corona dazwischenkam und es die Band nicht mehr gibt. So was ist halt schade, aber wir haben uns schon früh von dem Gedanken gelöst, dass wir die Toten Hosen für eine Kiste Bier nach Bildein holen.

Hansjörg Schrammel: Wir waren da zu Beginn sehr idealistisch unterwegs und haben uns gedacht, als kleiner Veranstalter braucht man nur beim Management betteln und dann geht das alles.

Das bedeutet, dass es in Zukunft immer schwieriger wird?

Denise Mittl: Vor allem die Gage, die Produktion und die Bespaßung für die Band. Dann baust du ihnen ganze Physioräume auf, da sprechen wir noch gar nicht von der Bühne, aber es wird schon sehr viel Geld in die Hand genommen und ist sehr ressourcenintensiv. Wenn wir über die Toten Hosen sprechen, müsste alles stimmen. Dass sie uns dafür die Bude ausverkaufen würden, sind wir uns einig.

Dann müsste man aber mehr Tickets auflegen, wenn solche Bands nach Bildein kommen?

Clemens Schrammel: Daher haben wir uns dann bewusst dagegen entschieden. Es gab immer wieder Diskussionen, aber grundsätzlich lebt das Festival davon, dass es so klein, familiär und auch mitten im Dorf ist. Mit Apfelgarten und Kirchturm, das hat einen irrsinnigen Charme und ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Festival, das mitten am Acker steht und dafür größer ist. Da geht der Charme verloren.

Nachdem ihr drei Jahre gewartet habt auf das Festival, wie anders wird es heuer?

Hansjörg Schrammel: Es fühlt sich an, als würden wir es zum ersten Mal machen. Die ganzen Automatismen, die es früher gab, sind weg. Sobald das Festival in den vergangenen Jahren vorbei war, begannen wir schon mit der Planung für das kommende Jahr. Wir waren permanent im Fluss und am Organisieren. Jetzt sind wir zum Stillstand gekommen und planen ein Festival, so wie es immer war. Mit 30 Acts, Nebenprogrammen und einer super Lesung beim Pinkastrand bis zum musikalischen Dorfspaziergang und den After-Show-Partys.

Wie sieht es mit Helfern aus?

Clemens Schrammel: Corona hat diese Lage ein wenig befeuert, die Bereitschaft, ehrenamtlich zu helfen, ist nicht mehr so stark wie früher. Aber wir jammern auf hohem Niveau. Es steht uns ein vielköpfiges Kernteam zur Verfügung. Dieses macht sich das gesamte Jahr über Gedanken, wie wir das Festival besser, schöner und netter machen können. Während des Festivals benötigen wir circa 400 Helfer. Die zu bekommen, ist eine Challenge und jetzt auch nicht unbedingt leichter geworden.

Wie viel Liebe steckt von Euch selbst im Festival?

Clemens Schrammel: Für mich steckt sehr viel Liebe drinnen. Es ist mein größtes Hobby, auch wenn es zähe Phasen gibt, wo man wenig Schlaf bekommt. Aber wenn man dann beim Festival sieht, wie 3.000 Leute glücklich vor der Bühne hüpfen, dann legt sich der Schmerz und man freut sich über das, was man auf die Beine gestellt hat.

Barbara Schrammel: Und das gelingt uns auch. Es ist so schön, wenn man unglaublich viel positives Feedback bekommt.

Hansjörg Schrammel: Auch wenn man mitbekommt, wie viele Leute das Festival lieben, dann ist das wirklich herrlich. Unser Ziel ist es, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Das Festival ist sehr verbindend.

Denise Mittl: Und ich glaube, dass sich die Menschen freuen nach Bildein zu kommen, auch weil so viele Freundschaften entstanden sind.