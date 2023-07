Wolfgang Horwath: „Eine Idee hast du bald, dann beginnt die Kunst“

Der Titel Ihrer großen Werkschau lautet „… die beste aller Welten“: Spielt das direkt auf die vergangenen Krisenjahre an?

Wolfgang Horwath: Sowohl als auch. „Diese Welt ist die beste aller möglichen Welten“, ist ein Postulat aus dem 17. Jahrhundert, das man heute eher sarkastisch betrachten kann. Das gilt auch inhaltlich für meine Arbeiten in der Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Die Ausstellung ist umfangreich und umfasst Werke aus den vergangenen Jahren sowie neue Bilder. Die Pandemie-Jahre sind natürlich genauso ein Teil davon – eine Serie mit dem Titel „Schwarzer Frühling“ 2020.

Es gibt vermutlich unzählige Werke, auf die Sie zurückgreifen können ...

Gezählt hab ich sie noch nicht, aber ich gehöre nicht zu den Malern, die am Tag drei Arbeiten rausschießen. Ich arbeite länger an einem Bild, dann können sie auch stehenbleiben, ich mach was anderes. Für mich ist es eine Form der Auseinandersetzung mit dem, was uns umgibt, dem Leben. Ich muss mich nicht freimalen oder muss meinen Gefühlen Ausdruck verleihen – was man natürlich tut, aber nicht in expressiver Weise. Es sind Statements zu einer gesellschaftsphilosophischen Situation.

Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine – all das hat ja viel an Auseinandersetzung ausgelöst. Ist das ein Muss für Künstlerinnen und Künstler?

Man kann ja generell nicht so einfach definieren, was Kunst ist. Daran haben sich schon viele abgearbeitet – von der Antike bis zu Joseph Beuys, der gesagt hat: „Kunst ist Geld!“ Da kann man sichs aussuchen, eben bis zur philosophischen Betrachtung.

Was würden Sie sagen? Was ist Kunst?

Kunst ist Kommunikation – egal ob das Bild abstrakt oder narrativ ist: Kunst erzählt etwas. Auch wenn der Künstler das Bild verkehrt herum aufhängt, erzählt er uns damit etwas. Es ist auf alle Fälle ein Kommunikationsmittel, und es unterscheidet sich zur direkten Form der Kommunikation. Kunst gibt die Möglichkeit, selbst zu interpretieren und sich selbst ein Urteil zu bilden. Eigentlich ist es selbstreflektierend, wenn man sich mit dem Kunstwerk beschäftigt, wenn man nachdenkt, auch ob es einem gefällt oder nicht. Man kann zu zweit vor dem Bild stehen und jeder sieht was anderes.

Das heißt, die große Ausstellung soll letztlich das gemeinsame Betrachten fördern.

Schon die Präsentation legt ja das Hauptaugenmerk auf die Kommunikation, wenn sich Leute treffen, sich unterhalten. Und es ist eben die Art des Bildenden Künstlers, sich so auszudrücken. Ob man damit etwas anfangen kann oder nicht. Es gibt auch großartige Kunstwerke, die gehen an mir sozusagen spurlos vorbei, aber sie sind großartig, selbst wenn sie mich nicht berühren.

Aber als Künstler liefert man sich dem auch aus. Denken Sie darüber noch nach, dass es auch Kritik geben könnte?

Wenn jemand Kritik hat, dann sehe ich das ganz locker. Da fängt die Diskussion an. Das Schlimmere ist ja, wenn alle sagen: „Super. Ich würd's mir ja gern kaufen ...“ Da ist es doch viel interessanter, wenn darüber geredet wird.

Die Horwath-Schau in der Landesgalerie im Kulturzentrum Eisenstadt ist noch bis 17. September zu sehen. Foto: Wolfgang Millendorfer

Passiert diese Auseinandersetzung im Burgenland? Lebt die Szene?

In der burgenländischen Kunstszene gibt es viele sehr gute Leute. Die ziehen aber zum Teil nach Wien, bleiben dort und suchen im Burgenland um Förderung an, weil sie einen Bezug zum Land haben. Das Schwierige ist vielmehr, eine Szene zu entwickeln. Wenn man eine Landesgalerie hat, ist das gut so, aber wenn es sonst nur wenige Möglichkeiten und Galerien gibt, dann ist das insgesamt schwierig. Früher gab es da mehr private Aktivitäten, aber der Markt ist natürlich nicht ohne. Es gibt viel Kunst, der Markt ist überschwemmt, die Galerien verdienen nur als Top-Galerien oder quasi im Nebenerwerb.

Die Initiativen des Landes gehen aber dorthin – die Ateliers zu öffnen und die Leute einzuladen …

Das ist auch lobenswert. Man muss aber immer überlegen, wie man es besser machen kann. Und wenn man diese Frage stellt, dann muss man auch die Frage stellen: „Haben wir das Geld dazu?“ Gerade nach der Pandemie stelle ich mir die Frage nicht mehr, denn wenn man will, dann hat man Geld. Man muss es aber wollen. Im Burgenland geht es zum Beispiel oft um sanften Tourismus, um Wein und Genuss – dann brauche ich aber ebenso geistige Nahrung. Das muss genauso angeboten und herausgearbeitet werden. Da reichen nicht die Hotspots und großen Bühnen allein; der Individual-Tourismus schaut ein bisschen anders aus. Es gibt auch Gäste, die sich jede Ausstellung ansehen würden, wenn sie nur könnten.

Die Szene selbst ist aber von sich aus aktiv und hält einigermaßen zusammen, oder?

Das ist klar, das Burgenland ist ja überblickbar. Man organisiert sich selbst. Aber die Einsicht, welche Bedeutung die Kunst hat, muss auch von politischer Seite gegeben sein, um das über die Grenzen hinaus publik zu machen. Dass es heißt: „Wir haben nicht nur guten Wein, wir haben immer auch gute Ausstellungen und junge Kunst im Angebot ...“

Als Kurator beim EU-Art-Network sind Sie seit vielen Jahren ja genau auf dieser Schiene.

Wir haben Ausstellungen und Kooperationen von Paris und London bis Venedig und Südtirol gemacht. Aber da gilt ebenso, dass alles ausbaufähig ist. Man hat manchmal den Eindruck, dass vieles eben als gegeben hingenommen wird.

Wie wichtig ist es für Sie als Künstler, international oder auch in Wien vertreten zu sein?

Das versucht man immer, nur im Burgenland allein wäre es zu schwierig. Man muss den Aktionsradius für sich erweitern. Ich bin in der „Kleinen Galerie“ in Wien vertreten, in der Schweiz und in weiteren Ländern. Man versucht da laufend zu mobilisieren.

Das kostet aber auch Energie. Fehlt dann die Zeit zum Malen?

Das Malen bleibt immer das Wichtigste! Ab einem bestimmten Alter, wenn man, wie ich, sozusagen in Pension ist, dann wird das noch interessanter. Denn mit der Pension kann man das Leben im Prinzip abdecken, und der Druck fällt ein wenig weg.

Wie geht ein Künstler in Pension?

Das ist eigentlich die Situation, wenn du im Genuss eines „bedingungslosen Grundeinkommens“ bist. Aber Ruhe gibt man nicht, du hörst ja nicht zu malen auf. Man bleibt Selbstvermarkter und Selbstständiger. Manche sind vor allem auf diesem Gebiet unheimlich talentiert, manche haben beides, auch die große Kunst. Und manchen geht das ständige Herumrennen völlig auf die Nerven.

Wolfgang Horwath in seinem Atelier in Buchschachen. Foto: Privat, Horwath

Man hat immer mehrere Bälle in der Luft …

Auf jeden Fall! Ich habe immerhin vierzig Jahre lang als Bildender Künstler gelebt. Ich habe drei Kinder, die groß geworden sind, und alles ist sich ausgegangen. Natürlich mit der Unterstützung meiner Frau!

Im Lauf der Jahre haben Sie besonders viele Kooperationen und Vereine erlebt und gelebt.

Das Zeichnen ist ein Grundelement für mich, und darüber hinaus hat mich vieles gereizt. Ob ich mit Siegmund Kleinl ein ganzes Buch gebunden habe, illustriert oder Bühnenbilder für Peter Wagner gestaltet habe – es hat sich immer großartig getroffen. Da war auch nie die Frage, was bezahlt wird. Das hat man gemacht, weil es einfach spannend war. Und ich finde, wenn man sich entscheidet, Kunst zu leben, dann ist das eine existenzielle Entscheidung. Und tatsächlich kommt man da als Bildender Künstler auch in Versuchung, sich zu fragen: „Was mache ich, was sich noch besser verkaufen könnte?“ Wenn du eine Zeitlang wenig verkaufst, aber die Erlagscheine regelmäßig kommen. Aber das hat mich nie interessiert. Ich hatte immer das Gefühl, es machen zu müssen. Und habe es gemacht.

Woher kommt die berühmte Inspiration bei Ihnen?

Das sind unterschiedlichste Impulse, irgendetwas löst das aus, plötzlich hast du ein Bild vor dir. Dann kommt ein Prozess in Gang, und manchmal entfällt einem die Idee und verschwindet. Es passiert eben. Aber dann fängt eigentlich erst die Kunst an, denn eine blöde Idee hast du bald – aber im Umsetzen ist die Kunst zuhause. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen Inhalt und ästhetischer Auflösung – ein Kunstwerk ist etwas sehr Komplexes. Man macht sozusagen mit jedem Bild eine individuelle Schöpfungsgeschichte durch, aus dem Nichts, du hast die weiße Fläche vor dir, das Gegenüber kriegt Formen, bis es so stark ist, dass du aufhören musst.

Es heißt, die Schrift und das Wort sind wichtige Elemente in Ihren Bildern. Wie wichtig ist Ihnen das Wort tatsächlich?

Die Schrift ist für mich eine Metapher für Inhalt. Manchmal kannst du sie nur zum Teil lesen. Und als ich das erste Mal in meinem Leben in einem Bild mit Schrift gearbeitet habe, da hab ich gemerkt, dass die Leute immer versucht haben, es zu entziffern. Da hab ich mir gedacht: Siehst du, jetzt gehen sie noch näher ans Bild heran – und das kann nicht schaden. In der Malerei schätze ich es, Inhalt zu vermitteln, also keine gegenstandslose, abstrakte Kunst zu machen. Stühle sind für mich auch wichtige Symbole, da geht's darum, eine Position einzunehmen. Ich brauche im Bild einen Gegenstand, der das Rationale im Sehen bedient. Und sei es nur ein Landschaftsbild, in das ich einen Stiefel reinmale. Da fragt man sich: „Was macht der Stiefel da?“ Und dann muss ich als Betrachter schon nachdenken ...

Ausstellung: „... die beste aller Welten“

Die Werkschau von Wolfgang Horwath ist in der Landesgalerie im Kulturzentrum Eisenstadt noch bis 17. September zu sehen. Infos unter www.kultur-burgenland.at und www.horwathwolfgang.at