Konstantin Wecker: „Natürlich dürfen wir träumen!“

Wir haben uns bereits 2016 bei einem Interview kennengelernt. Damals haben Sie noch kritisch auf die österreichische Innenpolitik geschaut, jetzt hat sich in der Welt noch mehr getan. Wie ist es Ihnen in den Jahren ergangen?

Das kann man wohl so sagen – dass die Welt heute nochmal anders aussieht. Mir persönlich ist in der Pandemie-Zeit aber vor allem auch aufgefallen, dass ich in den vergangenen 50 Jahren jedes Jahr für zumindest 100 Konzerte auf der Bühne war. Das war für mich immer selbstverständlich. Sogar in den Zeiten, als es mir nicht so gut ging – da ging es mir ein bisschen besser, wenn ich auf der Bühne war und singen konnte. In den Pandemie-Jahren haben wir dann zwar ein paar Open-Airs, gefühlt immer bei minus zwei Grad, gemacht, aber jetzt bin ich wieder voll dabei.

Und haben Sie die Zeit, wie so viele, auch für sich und für eine Nachdenk-Pause genutzt?

Ich hab natürlich schon viel geschrieben und ich habe mir noch mehr Gedanken gemacht über die Notwendigkeit der Kunst. Mir fällt immer mehr auf, dass Kunst die Möglichkeit hat, den Menschen Mut zu machen, zu sich selbst zu stehen. Das ist das Entscheidende. Kurz vor der Pandemie hab ich eine wunderschöne Mail bekommen, die so beispielhaft ist: Eine Frau hat mir geschrieben, sie wird immer ausgelacht, weil sie sich für Geflüchtete einsetzt – und dann war sie auf einem meiner Konzerte und schreibt: „Herr Wecker, ich verspreche Ihnen: Ich engagiere mich weiter!“ Das ist wunderbar, so etwas zu lesen. Weil ich seit Jahrzehnten vorbehaltlos zu meinen pazifistischen Ideen stehe, merke ich auch, wie Menschen mir fast weinend dafür danken, dass ich ihnen Mut mache, auch weiterhin zum Frieden ohne Waffen zu stehen. Ich glaube, im Moment ist es gerade deshalb sehr wichtig, sich wieder auf die Kunst zu besinnen.

Ihr aktuelles Programm trägt also nicht zufällig den Titel „Utopia“. Sie wollen „dem Irrsinn etwas entgegensetzen“, wie es heißt.

Wir, die wir nicht zu den Mächtigen gehören – wir haben uns ja mal irgendwann entschieden, nicht in die Politik zu gehen und nicht Vorstand bei der Deutschen Bank zu werden. Was ist unsere Möglichkeit? Egal, ob wir für oder gegen Waffen sind, die Mächtigen kümmern sich einen Dreck darum. Unsere Chance ist es, die Idee in die Herzen der Menschen zu tragen und Mut zu machen. „Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin!“ Immer noch ein wunderschöner Satz aus der Friedensbewegung. Unsere Chance ist es, Utopia in die Herzen zu tragen, die Idee eines liebevollen und herrschaftsfreien Miteinanders.

„Utopia“ ist ja ein sehr großer Begriff. Muss es immer erlaubt sein, zu träumen?

In einem meiner Lieder – das werde ich auch in Eisenstadt spielen – heißt es ja: „Wir werden weiter träumen und keiner rede uns drein!“ Wir haben natürlich das Recht, zu träumen, egal ob sie uns als Spinner verlachen. Man darf ja nie vergessen: Zu träumen, das heißt auch immer wieder, etwas in der Wirklichkeit umzusetzen. Es bleibt ja nicht nur beim Traum. Wenn sich heute etwa die Jugend völlig zu recht aufregt, was unsere Generationen der Umwelt angetan haben, dann ist das auch ein Traum, und sie setzen das in die Wirklichkeit um.

Es gibt so viele Themen, die von Ihnen noch verarbeitet werden. Müssen Sie sich damit einfach beinhart und realistisch auseinandersetzen?

Träumen heißt ja nicht, unrealistisch zu sein. Es gibt einen wunderbaren Satz von Ernst Bloch, der besagt: „Hoffnung heißt, auch an etwas zu glauben, von dem man genau weiß, es wird zu seinen Lebzeiten nicht verwirklicht werden können.“ Und das ist wahnsinnig wichtig. Ich weiß, dass zu meinen Lebzeiten ganz bestimmt nicht mehr eine weltweite Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau geschehen kann. Aber ich habe die Hoffnung, denn anders wird die Menschheit nicht überleben. Seit tausenden von Jahren haben wir uns – von Caligula bis Trump oder Putin und wie die psychopathischen Herrscher alle heißen – einreden lassen, wie die Welt zu funktionieren habe. Man ist für sie in Kriege gezogen, es gab aber immer auch schon diese Ideen einer herrschaftsfreien Welt, von Platon und Aristoteles bis zu Zweig und Bloch. Und auch ich kann da nicht anders.

Foto: Thomas Karsten

Sie brennen nach wie vor dafür, das spürt man auch bei den Konzerten. Das muss auch für sie ein emotionales Erlebnis sein, oder?

Das ist es immer gewesen, sonst wäre ich mit 75 nicht weiterhin so gern auf der Bühne. Weil ich auch spüre, was ich in den Menschen bewirken kann. Ich bin jetzt in einem Alter, wo das Ego gottseidank viel schwächer wird, als es beim jungen Mann der Fall ist. Ich habe meine Verse und meine Melodien immer geschenkt bekommen. Ich hab ja schon mit 18 Jahren Gedichte geschrieben, die klüger waren als ich damals. Meine Texte waren also immer weiter als ich.

War dieser 75. Geburtstag für Sie auch ein Grund zum Rückblick; hört man das im Programm?

Es ist keine Jubiläumstour, aber ich hab auch nie ein Problem damit gehabt, ein Lied zu singen, das schon dreißig Jahre oder älter ist. Weil ich ja vor 30 Jahren schon Dinge gewusst habe, die ich mit meiner Ratio vielleicht noch nicht so verstanden hatte. Das ist das Geheimnis der Poesie. Und ich werde in diesem Programm in Eisenstadt auch viel von meiner Kindheit erzählen, Gedichte lesen. Es ist also ein sehr poetisches und persönliches Programm. Und es wird auch eine kurze Einspielung geben vom ganz kleinen Konstantin als Knabensopran.

Persönlich verbindet Sie auch mit dem Burgenland eine längere Geschichte …

Natürlich mit der Cselley Mühle, wo ich schon oft aufgetreten bin. Ich freue mich aber auch auf Eisenstadt. Ich bin sehr gern in Österreich; durch meine Verbindung zu Danzer und Ambros haben viele früher sowieso geglaubt, dass ich Österreicher sei. Worauf ich mich auch freue ist ein Konzert mit den Wiener Symphonikern am 9. Mai, dem „Tag der Befreiung“. Das ist nach wie vor wichtig, in meinen Texten betone ich auch immer wieder, dass wir nie aufhören dürfen, an den Holocaust zu denken, denn er zeigt, wie schrecklich der Mensch sein kann.

Sie sind ein wachsamer Mahner – es darf und soll aber auch versöhnlich enden auf der Bühne, oder?

Unbedingt! Das ist das Wichtigste. Man soll ja nach so einem Konzert nicht voller Hass rausgehen, sondern voller Mut, etwas liebevoll zu verändern. Der Wunsch nach Liebe ist nämlich auch stark, und den muss es ganz tief drinnen in jedem Menschen geben.

Info: Konstantin Wecker in Eisenstadt

„Solo zu zweit“ mit Jo Barnikel - am 9. Mai (Beginn: 19.30 Uhr) im Kulturzentrum Eisenstadt; Infos und Karten auf www.kultur-burgenland.at