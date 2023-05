Ina Regen und ihr „Aufruf zur Lebendigkeit“

Sie sind jetzt seit zwei Monaten mit dem neuen Album unterwegs. Wie fühlt es sich an?

Der Kalender ist prall gefüllt, und es ist schön, dass das Interesse an meiner Arbeit so groß ist. Ich hab mich schon sehr darauf gefreut, mit der Band gemeinsam Musik zu machen. Und auch jetzt mittendrin ist es jedes Mal aufs Neue aufregend. Übers Lampenfieber hat Marianne Mendt einmal gesagt, dass man aufhören sollte, wenn man einmal nicht mehr nervös ist. Das ist auch für mich ein Gradmesser, und es ist mir immer noch wichtig. Vor allem, wenn man etwas präsentiert, in das man so viel Zeit und Liebe investiert hat.

Die Lieder sind ja dieses Mal noch persönlicher geworden …

Das zweite Album ist noch in der Corona-Zeit entstanden und war beeinflusst von dieser absurden Lebens-Etappe. Das neue Album ist jetzt die Antwort auf diese Phase: Es zeigt die Sehnsucht nach Lebendigkeit, es ist ein Aufruf zur Lebendigkeit! Zugleich behandle ich Themen, die uns auch gesellschaftlich bewegen. Meine Kreativität ist immer Ausdruck der Zeit und der Themen um mich herum.

Der Albumtitel – „Fast wie Radlfahrn“ – hat auch eine eigene Geschichte, oder?

Auf jeden Fall, denn es ist das erste Album, das ich unter meinem eigenen Label „Nannerl“ erarbeitet und veröffentlicht habe. Am Ende des Prozesses, als das Kind dann einen Namen gebraucht hat, da hab ich festgestellt, dass es sehr viel leichter und lohnender war als befürchtet: Also „fast wie Radlfahrn“, das verlernt man auch nicht. Und da können sich vielleicht viele Menschen wiederfinden und erkennen, dass wir in den Lockdown-Jahren das Leben nicht verlernt haben.

Foto: Carina Antl

Das heißt, Sie bereuen die Entscheidung zum eigenen Label nicht?

Keinesfalls! Die Entscheidung ist ein Jahr lang in mir gereift. Ich wollte mich auch befreien – von Ansprüchen, die andere als Künstler an mich und an meine Arbeit stellen. Ich wollte weg von der Frage: „Was ist gute Musik, was ist weniger gute?“ Und die Antwort darauf war, mich einfach dahingehend selbstständig zu machen. Ich hoffe, dass ich bald mal die Zeit habe, diese Erfahrungen weiterzugeben. Jetzt habe ich ja noch alle Hände voll mit dem Album zu tun.

Die Entscheidung zum Dialekt ist auch eine ganz bewusste, nehme ich an.

Ich will meine Kunst so ehrlich wie möglich machen, und mein ehrlichstes Ausdrucksmittel ist die Muttersprache. In mehr als zehn Jahren in Wien habe ich den Kontakt nach Oberösterreich, nach „Dahoam“, immer aufrecht erhalten. Zugleich will ich aber Wien auch ein Kompliment aussprechen!

Und welche Beziehung haben Sie zum Burgenland?

Ich habe einige Konzerte in bester Erinnerung. Mit Tom Walek von Ö3 war ich im Rahmen seiner Sendung im Bezirk Neusiedl wandern. Und ich hab mich total geehrt gefühlt, als die Band Garish mich gebeten hat, zu ihrem 25-Jahr-Jubiläum zusammen mit Verena Altenberg den gemeinsamen Titel „Auf den Dächern“ aufzunehmen. Das war magisch, und dieses große Wort benutze ich nicht oft! Wir hatten so einen schönen kreativen Dialog und zugleich eine kindliche Freude dabei.

Magisch soll ja auch jeder Ihrer Konzertabende werden. Worauf darf man sich da freuen?

Es wird nicht nur die Songs des neuen Albums geben, sondern auch einige alte Bekannte. Kurz gesagt: Es ist ein Abend zwischen „trenzn“ – das ist oberösterreichisch für „weinen“ – und tanzen. Mein Anspruch ist, dass ich mich selbst von meiner Musik berühren lasse und auch die Menschen berühren will. Und in der zweiten Hälfte werden wir dann gemeinsam eskalieren!

Ina Regen in der KUGA Großwarasdorf

Am 26. Mai (Beginn: 20 Uhr) gastiert Ina Regen mit ihrer „Fast wie Radlfahrn“-Tour in der KUGA. Infos und Tickets gibt's auf www.kuga.at