Norbert Darabos: Die Burg Schlaining wurde „wachgeküsst“

Die Jubiläums-Ausstellung geht wegen des Erfolges auch 2023 weiter. Wie sieht der

genaue Zeitplan aus?

Norbert Darabos: Wir sind sehr zufrieden mit der Auslastung. Bis jetzt haben wir knapp 70.000 Besucher gezählt, mit 30.000 haben wir im Lauf eines Jahres gerechnet – also mehr als doppelt so viel wie erwartet. Und das trotz Pandemie und Schließungen. Für uns ist das Ergebnis sensationell und die Besucherzahlen sind immer noch hoch. Aufgrund dieses Erfolges wird die Ausstellung in der Form bis 11. November 2023 weitergeführt. Ich habe gefühlt Tausende selbst begrüßen dürfen und viele haben gesagt, dass es fast schon ein bisschen zu viel ist, dass man noch einmal kommen möchte, um alles zu sehen.

Wie soll die Ausstellung dann in weiterer Folge im „Haus der Zeitgeschichte“ aufgehen?

Darabos: Das ist ein sehr ehrgeiziges Projekt. Wir haben ein Team aus Historikern, Marketing und Kreativen zusammengestellt und sind jetzt parallel zur laufenden Ausstellung dabei, das Projekt im Detail zu erarbeiten. Die Umbauarbeiten werden nach dem Landesfeiertag 2023 beginnen und im April 2024 soll das „Haus der Zeitgeschichte“ auf der Burg eröffnet werden. Das Projekt ist deshalb so ehrgeizig, weil ein solches „Haus der Zeitgeschichte“ aus meiner Sicht auch attraktiv zu gestalten ist.

In welche Richtung gehen da Ihre Ideen?

Darabos: Die erste Idee ist schon fortgeschritten: Angesichts der aktuellen Entwicklungen werden die Flüchtlingsbewegungen, die das Burgenland im besonderen Ausmaß betroffen haben, dokumentiert – beginnend mit der Amerika-Wanderung und der Verfolgung in der Nazizeit über den Ungarnaufstand 1956 bis hin zum Zerfall der DDR, den Flüchtlingsbewegungen 2015 und der Ukraine-Krise. Das ist ein sehr ernstes und wichtiges Thema. Deshalb wird es in der neuen Ausstellung im Mittelpunkt stehen.

Das wäre so gesehen ja schon eine eigene Ausstellung …

Darabos: Daher soll für die neuen Bereiche künftig ein ganzes Stockwerk bereitgestellt werden. Der Mantel der Ausstellung wird mit der Landesgeschichte in den zwei weiteren Stockwerken beibehalten und zusätzlich mit neuen Elementen und Objekten aus der Zeit vor 1921 ergänzt. Das ist auch herausfordernd, denn auf der einen Seite darf man nichts vergessen und auf der anderen Seite die Geschichte sozusagen nicht verwässern.

Das war wohl auch die Herausforderung bei der 100-Jahr-Schau. Wie gelingt ein solch großes Vorhaben?

Darabos: Wir haben ein bis zu 15-köpfiges Team zusammengestellt, das eben nicht nur aus Historikern, sondern auch aus Kreativ-Managern besteht. Und wir haben noch stärker auf historische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes gesetzt. Es ist uns wichtig, dass hier aus dem Burgenland heraus gearbeitet wird. Für mich persönlich läuft die Arbeit quasi parallel, weil es darum geht, nach einem Jahr auch die Aufmerksamkeit für die aktuelle Ausstellung zu erhalten.

Wie wichtig ist Ihnen bei all der Herausforderung das positive Feedback?

Darabos: Es ist ja wirklich ein positiver Stress. Wenn man dann die Rückmeldungen hört, ist das eine schöne Bestätigung der Arbeit – nicht nur für mich, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 99 Prozent der Besucher sagen: „Tolle Ausstellung!“ Die Mischung aus kreativen Elementen, die Christof Cremer eingebracht hat, und historischen Fakten, die über Oliver Rathkolb eingebracht wurden, kommt gut an. Zusammengeführt wird das von den Vermittlern; das erlebe ich auch selbst so, wenn ich so oft wie möglich bei den Führungen dabei bin.

Viele haben die Ausstellung schon gesehen. Woher kommen die meisten Besucher?

Darabos: Ungefähr 65 Prozent stammen aus dem Burgenland, der Rest ist auf Österreich und internationale Gäste aufgeteilt – wir haben Gäste von A wie Australien bis Z wie Zypern. Das sind zum einen Urlauber, zum anderen zum Beispiel auch Nachfahren ehemaliger Auswanderer. Das macht einen schon auch stolz.

Und all diese Elemente haben dann ab 2024 auch in der neuen Sammlung Platz …

Darabos: Genau, das ist die Idee, dahinter, dass zwei Stockwerke für die historische Gesamtentwicklung des Landes bereitgestellt werden. Die neue Sonderausstellung kann dann immer wechseln, das ist in gewisser Weise eine Rückkehr der großen Landesausstellungen. Uns ist es generell wichtig, dass die Burg Schlaining ein neues, attraktives Zentrum wird. Da wird auch der kulturelle Charakter noch weiter gestärkt, mit der Burgarena und dem Engels-Saal. Wir haben zuletzt immer wieder gesehen, dass die Besucherinnen und Besucher den Burg-Charakter selbst als Attraktion empfinden. Daher soll künftig auch ein neues Burgmuseum ins Konzept integriert werden. So sollen zusätzliche Attraktionen den Standort noch attraktiver machen, als er jetzt schon ist.

Dass sich hier so viel ergeben hat – war das geplant oder ist das nach und nach gewachsen?

Darabos: Ich, als Mittelburgenländer, habe hier im Süden schon sehr viele Freunde gewonnen und – das soll nicht überheblich klingen – viele sagen, wir haben Schlaining „wachgeküsst“. Die Gemeinde hat natürlich sehr viel dazu beigetragen, mit der neuen Pflasterung, mit dem mittelalterlichen Ambiente. Es war immer eine gute Symbiose mit der Gemeinde und den Kulturbetrieben Burgenland sowie dem neuen Betreiber des Burghotels. Das zeigt, dass in den Jahren etwas passiert ist und dass alles zusammenwächst. Insgesamt ist das eine Qualität, die auf Zusammenarbeit beruht.

Die Burg wurde bereits barrierefrei umgebaut, jetzt nimmt man für das „Haus der Zeitgeschichte“ wieder Geld in die Hand. Wie ist das abgesichert?

Darabos: Da gibt es volle Unterstützung seitens des Landes. Bei einer Burg gibt es ja immer wieder etwas, das zu reparieren ist. Aber auch hier arbeiten wir sehr gut mit der Landesimmobiliengesellschaft zusammen, ebenso mit dem Bundesdenkmalamt. Die Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht generell ein Musterbeispiel.

Wie erleben Sie diese starke Teamarbeit vor Ort?

Darabos: Wir haben ein sehr motiviertes Team aus rund 25 Personen – von den Vermittlern bis zu Shop-Mitarbeitern, das sind auch Leute aus der Region, die Herzblut in die Burg einbringen. Das ist ein Erfolgsgarant und hat eine hohe menschliche Kompetenz. Ich war lange in der Politik und habe da schon andere Zeiten erlebt.

Was bedeutet Ihnen in diesem Zusammenhang die Auszeichnung mit dem BVZ-Martini?

Darabos: Diese Auszeichnung der Jury ist wirklich eine große Ehre. Weil die Burg als Ganzes viel zu bieten hat, neben der Ausstellung auch mit dem Österreichischen Friedensinstitut und den kulinarischen Ergänzungen sowie den Arbeiten am Burgmuseum. Für das Burgenland ist das aus meiner Sicht eine neue und zusätzliche Attraktion, die in dieser Form vor einigen Jahren eigentlich nicht denkbar war. Da freut uns diese Auszeichnung besonders.

Zum Friedensinstitut selbst haben Sie ja ebenfalls eine persönliche Beziehung.

Darabos: In Personalunion bin ich da ja auch Präsident und mir ist es wichtig, das Friedensinstitut noch stärker in die internationale Aufmerksamkeit zu bringen. Das hat heuer mit dem 40-Jahr-Jubiläum begonnen und soll noch weitergehen. In Zusammenarbeit mit einer Hochschule soll das Institut zudem wieder auf Uni-Status gebracht werden. Und all das passt ebenfalls mit dem Angebot der Burg zusammen: Wir haben viele Seminare, wie etwa die Friedenswochen für Kinder, somit können die Seminargäste die Burg ebenso erleben. Neben den 70.000 Besuchern der Ausstellung zählen wir noch einmal fast 50.000, die über diese anderen Aktivitäten auf die Burg kommen. Das ist insgesamt also ein hoher Besucherstrom und eine große Reputation.