Cari Cari: Mörbisch ist (k)eine Insel

Das Album ist raus, die Tour läuft. Ihr seid seit euren Anfängen international unterwegs. Wie kann man sich die Organisation dahinter vorstellen?

Wir halten das immer gern im kleinen Rahmen und sind meistens zu sechst unterwegs – wir beide, Schlagzeuger, Licht- und Tontechniker und Tourmanager. Wenn wir, wie jetzt, in Ägypten oder England spielen, gibt’s auch vor Ort viel Logistik zu erledigen. Wir sind froh, dass uns das jemand abnimmt. Für uns der größte Moment unserer Karriere: dass wir das nicht mehr selbst machen (beide lachen).

Aber es gibt immer noch viel, das ihr selbst erledigt – euren Social-Media-Auftritt, die eigene Bildsprache. Seid ihr da spontan oder plant ihr das von langer Hand?

Die Mischung macht’s aus, das darf auch spontan passieren. Stephanie entwirft unsere Designs, Platten und T-Shirts. Da ist es uns schon wichtig, dass alles aus einer Hand kommt. Wir haben jetzt auch eine Werkstatt in Mörbisch. Da haben wir gerade erst unser Bühnenbild selbst gebaut, ein U-Boot für unseren Albumzyklus. Wir sind zurzeit an einem Punkt, wo wir versuchen, einiges abzugeben und gleichzeitig das beizubehalten, was wir gern selbst machen wollen. Im Vorjahr haben wir noch 1.000 Pakete aus dem Online-Shop selbst verschickt. Wir lernen aber gerade, Dinge abzugeben.

Auch als Support habt ihr schon große Namen gesammelt, zuletzt ja für die Ärzte in Graz eröffnet. Wie ist das gelaufen?

Das war super, die Anfrage ist direkt vom Management gekommen. Die sind wirkliche Musikliebhaber und nach dem Konzert sind wir noch zwei Stunden zusammengesessen und haben über Bands und Comics geredet.

Man merkt, ihr fühlt euch auch als Support-Act wohl …

Da haben wir uns so hochgehantelt – von Annenmaykantereit bis zu den Ärzten. Prinzipiell ist die Support-Band in der Nahrungskette ja eher weiter unten, das will nicht jeder machen. Uns haben zum Beispiel Annenmaykantereit so gut behandelt, das war uns schon fast unangenehm. Die haben gesagt, das haben sie von den Beatsteaks gelernt, mit denen haben wir auch Konzerte gespielt. Und die haben gesagt, sie haben es von den Ärzten gelernt, dass man die Support-Band gut behandelt; und die Ärzte von Kiss. Als nächstes kommt dann hoffentlich der Kiss-Support. Der Sinn der Sache ist, dass das alle so weitergeben.

Der Hype um euch hält seit Jahren an und ihr wirkt dabei so unaufgeregt. Täuscht das?

Der Hype ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon. Es geht die ganze Zeit ein wenig rauf und das tut uns ganz gut. Wir machen halt gerne Musik und sind froh, die Möglichkeit zu haben. Wir kommen beide nicht aus Familien, wo es klar war, dass man Künstler oder Musiker wird, aber man hat uns immer gefördert. Und dann klappt es auf einmal – und wenn’s mal nicht mehr so klappen sollte, wird die Welt auch nicht untergehen. Aber unsere 14-jährigen Ichs wären jetzt jedenfalls sehr zufrieden.

Welche Rolle spielt das Burgenland in eurer Entwicklung?

Eine große! Unsere Musik entsteht ja nicht nur im Studio in Mörbisch – die Stimmung und das Klima haben einen sehr großen Einfluss darauf, wie sie klingt. Viele sagen, wir machen Wüstenrock. Also, es ist schon ein Unterschied, ob du in Mörbisch im Studio sitzt oder in Salzburg im Schnürlregen. Da haben wir ja irgendwie Steppe, Hitze, rote Sonne. Wenn wir sagen, wir sind eine österreichische Band, dann antworten manche „Aha“. Aber wenn sie wissen, dass wir aus diesem Kalifornien von Österreich kommen, macht das schon mehr Sinn.

Nicht zu vergessen: euer neues Album! Wie würdet ihr es selbst beschreiben?

Dadurch dass wir keine gelernten Musiker sind, passiert vieles eher unbewusst. Wir haben uns nicht hingesetzt und uns ein Konzeptalbum vorgenommen. Wir haben die ersten Lockdowns 2020 einfach in unserem Studio verbracht. Drumherum war‘s schlimm, aber uns ist es ganz gut gegangen: keine Termine, keine Deadline, wir machen das, was uns gefällt. So haben wir einige Lieder geschrieben und es hat sich immer dieselbe Perspektive ergeben: Es geht ums Abtauchen im U-Boot, in die eigene Kindheit, in seine eigene kleine Welt. Daraus ist dann „Kookoo Island“ entstanden.

Also ein positives Lockdown-Album. Wo viele doch so schwere Musik gemacht haben …

Das ist auch ein bisschen Eskapismus dabei, wir haben das als Therapie für uns selbst gebraucht. Es ist viel Musik erschienen, wo man sich gedacht hat: Ja, es ist hart, aber langsam will man es gar nicht mehr hören. Wir zeichnen da unsere Utopie, wie wir uns eine bessere Welt vorstellen. Das hat auch einen Wert und ist wichtig.

Die aktuellen Probleme und Krisen blendet ihr aber nicht komplett aus, oder?

Sie kommen auf jeden Fall vor, aber nicht verzweifelt, sondern immer mit einem Funken Hoffnung. Wenn wir an eines glauben, dann ist das die Fähigkeit der Menschen, sich anzupassen. Man fühlt sich ein wenig machtlos, aber man macht das Beste draus.

Und Kookoo Island ist der Sehnsuchtsort dazu. Wir dürfen dort alle hin?

Welcome to Kookoo Island, wir laden alle ein! In unserem Merchandise-Shop bekommt man ja auch ein „Certificate of Citizenship“ dazu. Wir sind alle stolze Kookoo-Insulaner, das ist die gemeinsame Klammer für unsere Themen. Manchmal denkt man, die Welt ist in Ordnung und wir sind die einzigen Verrückten – und manchmal umgekehrt. Man kann‘s von beiden Seiten sehen. Das Ganze ist auch inspiriert von der Piraten-Kolonie „Libertation“ im 18 Jahrhundert, wo erste Demokratie-Modelle erprobt wurden. Damals hat man gesagt, die sind verrückt, jetzt ist es umgekehrt. Das wollen wir aber nicht mit der Brechstange transportieren.

Im Gegensatz dazu hat Alexander ja bei der Eröffnung der 100-Jahr-Ausstellung Schlagzeilen gemacht: Wir erinnern uns – die kritischen Anmerkungen zu den Musikergagen inklusive Live-Diskussion. Konntet ihr das inzwischen klären?

Wir waren vielleicht ein bisschen naiv, wir haben uns gedacht: Da kann man ja eigentlich nichts dagegen sagen, wir haben ja nur Fakten aufgezählt und niemanden angegriffen. Man kann darüber diskutieren, ob es der richtige Rahmen war, aber es hat sich danach immerhin etwas bewegt, in den Interessensvertretungen hat sich viel getan. Es macht ja niemand etwas aus böser Absicht, es geht immer um die Budget-Frage. Wichtig, ist, dass es angesprochen wird. Ich bin immer erreichbar, wenn jemand reden will. Bei anderen Veranstaltungen hat man uns dann manchmal gesagt, man will keinen „Cari-Cari-Moment“. Danach hat es aber auf jeden Fall auch viele positive Reaktionen geben, in Mörbisch hat man mich beim Heurigen auf einen Spritzer eingeladen, da ging’s also nicht nur um Künstlerkreise. Es hat uns gefreut, dass sich da etwas bewegt hat.

Alle Infos zu Album und Tour auf www.caricariragazzi.com