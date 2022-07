Ein (Vokal-)Sommer wie damals

Werbung

Als vor 22 Jahren in Eisenstadt zum ersten Mal die Stimmen erklangen, war noch nicht absehbar, auf welchen Schatz an erfreulichen Erfahrungen man zurückblicken würde können: Jetzt ist es so weit, dass das Duo hinter der Vokalsommerakademie – Jonny Pinter und Susanne Schmid samt Team – Fans und Sangesfreudige daran teilhaben lassen können: mit der Ausstellung „historischer“ Fotos und vor allem mit den Klängen, die bis 30. Juli wieder Einzug in Eisenstadt halten.

Der Grund für die um zwei Jahre verspätete Feier zum 20. Geburtstag ist hinlänglich bekannt – von Corona hat man sich aber nicht unterkriegen lassen, selbst wenn‘s denkbar schwierig war, wie Jonny Pinter im BVZ-Gespräch erzählt: „Die Ersatzformate der vergangenen beiden Jahre waren ein enormer Aufwand, wir waren froh, dass überhaupt etwas möglich war. Es hat gedauert, bis wir alle wieder auf Betriebstemperatur gekommen sind. Die Sängerinnen und Sänger, das gemeinsame Erlebnis – all das hat uns so sehr motiviert!“

Viele Stile wurden in den 22 Jahren ausprobiert und mit namhaften Dozentinnen und Dozenten angeboten, darunter auch Klassik und selbst Obertongesang; jetzt ist man im Pop-, Rock- und Jazz-Bereich zuhause. Und dazu gibt‘s wieder den traditionellen Chor-Workshop mit mehr als 150 Stimmen und einem Abschlusskonzert, dazu kommt das Comeback des großen Dozenten-Konzertes „Voices“ (siehe unten).

„Wir haben fast die ganze Welt der Vokalmusik abgedeckt, hatten jedes Jahr hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer; ein Jubiläum ist immer auch ein guter Anlass für Veränderung. Wir sind gespannt, wo die Reise hingeht“, blickt Pinter in die Zukunft. Aber nur ein wenig, zuerst wird gefeiert. Es wird zu hören sein!

Vokalsommerakademie-Termine

Chor-Jubiläumskonzert: 24. Juli (19 Uhr), Kulturzentrum Eisenstadt

"Voices – Best of": 28. Juli (19.30 Uhr), Schloss Esterházy – Monika Ballwein, Andy Baum, Winnie Brückner, Beatboxer fii, Eva Maria Marold, Aron Pinter, Monika Riedler, Sascha Wienhausen, Christina Zurbrügg

Session Days – Workshop: 29. & 30. Juli, Schloss Esterházy (mit den Dozenten)

Flashmobs: 29. Juli (18.30 Uhr), 30. Juli (17.30 Uhr), Fußgängerzone Eisenstadt

Infos: vokalsommerakademie.at