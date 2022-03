Countdown zu 300 Jahre Joseph Haydn startete

Werbung

Anlässlich des 300. Geburtstages von Joseph Haydn sind zahlreiche Aktivitäten geplant, kündigten Direktor Gerhard Krammer und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) an. Zentrum für die Koordination des Haydnjahres 2032 ist das Konservatorium, das am Weg zur Privathochschule ist.

"Im Zeitraum von zehn Jahren wird es eine intensive künstlerische Beschäftigung mit dem Gesamtwerk Haydns geben. So werden zum Beispiel alle rund 60 Klaviersonaten erarbeitet, aufgeführt und von Studierenden eingespielt", erklärte Krammer. Bis 2032 soll sein gesamtes Werk am Konservatorium in irgendeiner Form erklingen und öffentlich verfügbar sein. "Vielleicht finden wir sogar die eine oder andere unbekannte Notenzeile. Das wäre großartig", meinte der Direktor.

Der orchestrale "Haydn-Klang" ist auch Ausgangspunkt der Überlegungen für das Landesorchester, das für 2023 angekündigt wurde. Birgit Sauer, Koordinatorin für zeitgenössische bildende Kunst im Burgenland, betreut ein Projekt, das sich mit der Frage beschäftigt, wie sich ein "Bild" von einem Menschen über einen längeren Zeitraum beschäftigt. Im Juni 2022 startet der Haydn-Dekalog, geplant sind weiters künstlerische Interventionen im Bereich der bildenden Kunst und 2032 soll ein Gesamtüberblick über die zehn Jahre präsentiert werden, kündigte Sauer an.

"Joseph Haydn ist unbestritten ein Träger der burgenländischen Kultur", stellte Doskozil fest. Die nächsten zehn Jahre über werde sein Werk aufgearbeitet und es sei "natürlich auch Wunsch des Landes, dass wir seine Musik in die Breite bringen und nicht nur in Eisenstadt konzentrieren. Seine Musik soll in allen Landesteilen gehört werden." Über die Musik und die neue Positionierung des Konservatoriums als Privathochschule wirke Haydn auch über das Burgenland hinaus.

Im Rahmen der Pressekonferenz startete der Landeshauptmann dann auch den digitalen Countdown zum Jubiläumsjahr. Demnach ist es in exakt 3.653 Tagen soweit.