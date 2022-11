Junge Helden auf der großen Eisenstädter Bühne

Werbung

„Wir trauen und muten uns fast alles zu und spielen mit Liebe und Leidenschaft!“ Mit diesem Credo geht das Jugendsinfonieorchester Burgenland seit mehr als 20 Jahren an große Musik heran. In stets wachsender Zusammensetzung wurde aus einem Pilotprojekt des Musikschulwerkes ein großes Sinfonieorchester, das einmal im Jahr den ehrwürdigen Haydn-saal auf Schloss Esterházy füllt.

Traditionell wurde zuletzt wieder im Rahmen einer Projektphase geprobt: Im JUFA-Hotel und in der Sport- und Kulturhalle Neutal verbrachten die Musikerinnen und Musiker die Herbstferien und studierten unter der Leitung von Ferdinand Breitschopf das Programm „Heroes“ ein: Reale und fiktive Heldinnen und Helden stehen im Mittelpunkt – vom Einzug der Gladiatoren über Film-Hits wie „Star Trek“ und „Fluch der Karibik“ bis hin zu Joseph Haydn.

Nach Schülerkonzerten, bei denen das 80-köpfige Orchester von hunderten Fans gefeiert wird, steht am 18. November (18 Uhr) das alljährliche Konzert im Haydnsaal an: An der einstigen Wirkungsstätte des musikalischen Helden gibt‘s den großen Auftritt! Karten auf www.musikschulwerk-bgld.at