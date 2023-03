„Peace & Love“ auf der Friedensburg

Werbung

Auf Burg Schlaining kommt von 15. bis 21. Mai alles zusammen, was gerade in der heutigen Zeit zusammengehört: „Peace & Love“ ist das Motto, das beim Klangfrühling Schlaining mit der Sprache der Musik transportiert wird, direkt am Standort des Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung. Auf Einladung von Intendant Gerhard Krammer und dem Klangfrühling-Team bringen internationale Künstlerinnen und Künstler das Programm mit Werken von Mozart, Haydn, Bach und Uraufführungen auf den Punkt.

Prominent gestaltet sich das schon vor der großen Eröffnung: Das Schauspieler-Paar Tamara Metelka und Nicholas Ofczarek liest am 16. Mai Rilke-Texte, Nikolaj Tunkowitsch begleitet sie auf der Violine. Zum Eröffnungsfest am 17. Mai stimmt Pianist Jack Augustin Dauner auf die Uraufführung seiner Oper „Toadette“ ein.

Neben weiteren Konzerten geht der Klangfrühling mit originellen Veranstaltungen auch wieder „hinaus“: Highlights sind unter anderem ein Sonnenaufgangs-Konzert um fünf Uhr Früh (18. Mai) oder die lange Nacht der burgenländischen Musik, bei der am 19. Mai nicht nur die Burg, sondern auch die katholische und die evangelische Pfarrkirche als Schauplätze bereitstehen. Eine passende Einstimmung auf das „Klangschlaining“-Programm am 20. Mai, wenn wieder alle Ortsteile bespielt werden.