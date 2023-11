Nova Rock & Schlosspark: Grandioses Festival-Paket für 2024

Zur Vorfreude auf den nächsten Sommer gehört im Burgenland traditionell die Vorfreude auf die ersten Festival-Acts. Ewald Tatar und Barracuda Music haben dem Warten schon jetzt ein Ende gemacht und ein Paket an großen Namen verkündet, das es in dieser Zusammensetzung hierzulande noch nicht gab.

Sowohl das Nova Rock, das im Juni 2024 wieder auf vier Tage ausgeweitet wird, als auch die Schlosspark-Festivals in Eisenstadt glänzen mit Star- und Stildichte: Green Day, Måneskin, Avril Lavigne, Alice Cooper oder die Sportfreunde Stiller sind in Nickelsdorf dabei. Dort wird mit seiner Band Dogstar auch ein prominenter Frontmann erwartet: Keanu Reeves!

Auf der Bühne beim Schloss Esterházy gastiert erstmals das Elektro-Duo Kruder & Dorfmeister samt Bonobo, der Thievery Corporation oder Kosheen bei der zweiten Auflage von Butterfly Dance! Die Lovely Days rocken neben Status Quo auch Uriah Heep, die Earth Wind & Fire Experience, Nazareth und viele mehr.

In Sachen Nova Rock wurden jetzt schon fast 80 Prozent des Line-Ups bekannt gegeben, und es hat bis in die frühen Nachmittagsstunden der einzelnen Tage feine Acts zu bieten. Bis Montag gilt für den Vier-Tages-Festivalpass noch der bisherige Preis des Drei-Tages-Passes.

Zusätzlich kündigte Tatar mögliche Überraschungen an, zum einen, was Side Events am Nova Rock oder ein mögliches Einzelkonzert angeht, Infos dazu sollen bald folgen. Zum anderen wird an einem neuen Format gearbeitet: „Remember Forestglade“, mit dem in Eisenstadt an das frühere Wiesen-Festival erinnert wird, und das ein „Lovely Days für die 90er-Generation“ werden könnte – der einstige Klassiker aus dem Hause Tatar gilt nicht umsonst als Mutter der großen Rockfestivals.

Mit dabei bei der Präsentation im Hotel Galantha in Eisenstadt war Bürgermeister Thomas Steiner, der sich aus Sicht der Landeshauptstadt ebenfalls schon auf die Konzerte freut, die sich natürlich mit einem deutlichen Plus in den Besucherzahlen niederschlagen. Ein Glücksfall sei das einzigartige Festgelände und die Musik, die immer perfekt darauf abgestimmt ist.

Die Festivals im Überblick

Nova Rock von 13. bis 16. Juni in Nickelsdorf – mit Green Day, Måneskin, Avril Lavigne, Dogstar, Alice Cooper, Sportfreunde Stiller, Avenged Svenfold, Bring me the Horizon, Corey Taylor, Sum 41, Jane’s Addiction, Babymetal, Folkshilfe und vielen mehr

Butterfly Dance! am 5. Juli 2024 im Schlosspark Eisenstadt – mit Kruder & Dorfmeister, Bonobo (DJ-Set), Galliano, Thievery Corporation, Kosheen, Waldeck

Lovely Days am 6. Juli im Schlosspark – mit Status Quo, Uriah Heep, Earth Wind & Fire Experience by Al McKay, Nazareth, Canned Heat, Ten Years after, Wir 4 – Best of Austria 3 (Gary Lux, Ulli Bäer, Harald Fendrich, Harry Stampfer)

