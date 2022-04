Willi Resetarits in der Bühne im Hof: Das letzte Konzert

Werbung

Vom Tod sang der gebürtige Burgenlandkroate, der am Rande von Wien lebte, mit den Schmetterlingen und seinem Alter Ego Ostbahn-Kurti bekannt wurde und sich seit Jahrzehnten auch für Menschenrechte und Minderheiten engagierte, auch.

Vor allem aber sang er vom Leben, von der Liebe, von den Ams(ch)eln und den Auen, von der Donau und vom Greißler, von Engerln und Johanniskäfern. Und das so liebevoll, so behutsam, aber auch so beseelt und so intensiv, dass man nicht nur gleich mittanzen wollte, beim Frühlingswalzer, sondern zwischendurch ganz schnell auch Gänsehaut bekam und fast ein bisschen melancholisch wurde.

Zu all dem noch ein Ensemble, das so entspannt klang wie aus dem Wohnzimmer und doch alles hatte, was auch zu einer feinen Jazzband gehört (Bass, Schlagwerk, Gitarre, aber auch Klarinette, Flügelhorn und Konzertflügel).

Fazit: Ein viel zu früher Abschied eines Barden, eines Poeten, eines Wunderbaren!