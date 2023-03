Was die Kunst alles kann: ein besonderes Projekt

Werbung

Die soziale Dimension der Kunst kommt mit dem neuen Projekt in voller Gänze zu tragen: Ein Jahr lang werden Klientinnen und Klienten von pro mente von vier Künstlerinnen und Künstlern begleitet; in regelmäßigen Workshops wird an einer eigenen Ausstellung gearbeitet. „Leicht – Licht – Bunt“, genau darum geht es auch, wie jetzt bei der Präsentation der gemeinsamen Initiative von Land Burgenland und pro mente erklärt wurde.

Zum einen sollen psychisch erkrankte und psychosozial benachteiligte Menschen, die von pro mente betreut werden, eine zusätzliche Form des Ausdrucks finden – die Sprache der Kunst findet hier seit jeher Anwendung. „Gleichzeitig setzen wir ein Zeichen, dass kreativer Austausch Barrieren abbauen kann, und wir fördern die Vielfalt des Kunst- und Kulturlandes“, fügte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Präsentation hinzu.

Im Mattersburger pro-mente-Haus waren auch Landesrat Leonhard Schneemann, Eva Blagusz, Obfrau und Geschäftsführerin von pro mente Burgenland, sowie Kunst-Koordinatorin Birgit Sauer dabei. Für die Abwicklung stellt das Land einen Kooperationsbeitrag von 46.000 Euro zur Verfügung. Man freue sich schon darauf, nach der Pandemie-Zeit „wieder etwas Leichtes, Lichtes und Buntes“ in die Häuser zu bringen, sagte Eva Blagusz.

Die Bewerbungsfrist läuft!

Gesucht werden jetzt burgenländische Künstlerinnen und Künstler – bis 1. Mai können sie sich beim Land Burgenland bewerben. Ab September arbeiten sie mit Klientinnen und Klienten zunächst im Rahmen eines zweitägigen Workshops an den vier burgenländischen pro-mente-Standorten in Kohfidisch, Lackenbach, Mattersburg und Zurndorf zusammen. Danach wird ein künstlerisches Treffen an zwei Tagen pro Monat stattfinden. Daraus ergeben sich insgesamt 20 Projekttage pro Jahr, an dessen Ende die gemeinsame Wanderausstellung „Leicht – Licht – Bunt“ steht.