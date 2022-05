Ein neuer Raum für die Kultur

Werbung

Der Slogan „Kultur braucht Raum“ ist ein altbekannter und hat immer Saison. Umso schöner, wenn er angepackt und umgesetzt wird – so geschehen mitten in der Eisenstädter Fußgängerzone, locker und offen für Szene und Gäste. Das Kulturquartier KQ32 in der Hauptstraße 32 mischt seit Samstag im Geschehen der Landeshauptstadt mit; dahinter steckt ein Team rund um die gleichnamige Initiative und ihren geschäftsführenden Obmann Günter Schütter.

Wie sehr sich die Räumlichkeiten eines ehemaligen Gastro-Betriebes als Kunst-Location eignen, freute schon bei der ersten Vernissage die Besucherinnen und Besucher. Bernd Püribauer stellt zum Start die Ergebnisse seiner neuesten Leidenschaft aus: „Contemporary Toiletbrush Art“ – dahinter steckt genau das, was der Name besagt, nämlich erfrischende Kunst mit großem „Pinsel“ gemalt. Zur Vernissage lud Obmann Schütter – seit jeher umtriebig in der burgenländischen und Wiener Szene – auch eine illustre Gästeschar, die das Kulturquartier auf seine Party-Tauglichkeit prüfte.

Für die Zukunft ist im KQ32 ebenfalls gesorgt: Schon am 12. Mai stellt Kabarettist Leo Lukas seinen neuen Krimi vor, am 19. Mai folgt das Lesefest der Grazer Autorinnen-Autorenversammlung. Die Teilnahme am regionalen Kunst-Aktionstag unter dem Motto „offen“ (am 22. Mai) ist ebenso in Vorbereitung wie die nächste Ausstellung. Und im Sommer gibt’s jeden Freitag „Artbeats“ mit feinen Weinen. So lässt sich der Plan, Kunst und Kultur ganz einfach mit dem Publikum zusammenzubringen, locker erfüllen.