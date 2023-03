Erstes großes Band-Paket fürs picture on!

Werbung

Was in Bildein bescheiden als erstes Bandpaket angekündigt wird, das ist in Wirklichkeit schon prall gefüllt mit großen Namen und Wiedersehensfreude im kleinen, großen Dorf an der Grenze. Die Allzeit-Helden Attwenger oder Yasmo und die Klangkantine kehren im August aufs Bildeiner Festgelände zurück; zwischen Kirchturm und Apfelgarten geben sich erstmals die Sportfreunde Stiller die Ehre. Stimmung ist garantiert, wenn die australischen Retro-Rocker Airbourne ihr Debüt im Südburgenland feiern, und mit The Sweet sind wieder echte Legenden am Start.

Dasselbe gilt für Opus-Mastermind Ewald Pfleger und Kurt Gober (Prädikat Kult); mit Singer-Songwriterin Avec und Marina & The Kats sind weitere heiße Acts aus Österreich im Programm. Und das wird noch dichter. Gefeiert wird beim picture on traditionell am zweiten August-Wochenende, also am 11. und 12. August, und am 10. bereits am Campingplatz.

Um das Festival-Erlebnis gemütlich zu halten, gibt es auch heuer wieder eine limitierte Anzahl an Tickets, von denen die meisten schon weg sind. Ein kleines Kontingent an Restkarten ist noch erhältlich: Und zwar nur online am 15. April (10 Uhr): www.pictureon.at