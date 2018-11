Alle Kulturbetriebe werden gebündelt

Dietmar Posteiner löst Wolfgang Kuzmits ab | zVg

Als nun einzige operative Kulturgesellschaft des Landes wird somit die Kultur-Betriebe Burgenland GmbH (KBB) sämtliche Veranstaltungen in Mörbisch, Kobersdorf und Raiding verantworten, weiters alle Kulturzentren des Burgenlandes sowie die Landesmuseen und die Landesgalerie. Das ergäbe, so eine Aussendung der Landesholding Burgenland, viele neue Möglichkeiten: In der KBB soll etwa künftig ein gemeinsamer Ticketverkauf eingerichtet werden, ebenso ist geplant, die Bereiche Finanzen, Marketing, Organisation und Vertrieb zusammenlegen.

Rochade auf Führungsebene: Posteiner folgt Kuzmits

Dietmar Posteiner löst Wolfgang Kuzmits ab | zVg

Die Geschäftsführung der neuen, 90 Mitarbeiter und 200.000 Jahresgäste starken KBB übernimmt per Anfang Dezember der Geschäftsführer der Seefestspiele Mörbisch, Dietmar Posteiner. Der bisherige Geschäftsführer, Dr. Wolfgang Kuzmits, wird sich beruflich verändern, er übernimmt vorerst die Verantwortung für das im Jubiläumsjahr 2021 geplante Landesprojekt „100 Jahre Burgenland“.

„Ich will meine langjährige Erfahrung mit großen Events auch in den anderen Veranstaltungsorten wie Museen einbringen und aus einem Ausstellungsbesuch ein echtes Familien-Erlebnis machen. Die größte Herausforderung liegt jedoch darin, eine geeignete Struktur für das neue Unternehmen aufzubauen.“

Dietmar Posteiner, kommender KBB-Geschäftsführer

Gemäß Landesstellenbesetzungsgesetz wird die Holding die Geschäftsführung der KBB im Jahr 2019 neu ausschreiben.

Unterstützung von Doskozil und Rucker

Rückendeckung gab es von Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil und Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker:

„Mir ist es auch für den Kulturbereich im Burgenland sehr wichtig, dass er effizient organisiert ist. Dazu gehören auch klare Verantwortungsbereiche und schlanke Strukturen.“ Hans Peter Doskozil

„Mit dieser Zusammenführung werden auch im Kulturbereich gemäß unseres Mottos ‚Bündeln und Bewegen‘ neue und zukunftsorientierte Strukturen geschaffen.“ Hans Peter Rucker