Der Festivalsommer hat noch viel zu bieten ...

Das Wetter machte es den Veranstaltern zuletzt vom Neusiedler See bis in den Landessüden nicht leicht – die nächsten beiden Festivals sind vergangene Woche letztlich aber doch gut in die Saison gestartet: Auf Burg Güssing ist noch bis 20. August das Musical „Kinky Boots“ zu sehen; auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach entführt „Die schöne Helena“ bis 15. August in moderner Inszenierung ins Wellness-Hotel.

Während in Kobersdorf bereits erfolgreich Bilanz gezogen wurde (mit 94 Prozent Auslastung), hat Alfons Haider bei „Mamma Mia!“ in Mörbisch die 100.000ste Besucherin begrüßt; ein paar Kilometer entfernt wird im Steinbruch St. Margarethen noch die „Carmen“ gegeben.

Auf Schloss Esterházy bereitet Julian Rachlin wieder ein hochkarätig besetztes Herbstgold-Festival vor. Foto: Julia Wesely

Bevor der Festivalsommer auf Schloss Halbturn und Schloss Esterhazy und im Oktober auch wieder im Liszt-Zentrum Raiding in den Herbst übergeht, wird in Bildein am Wochenende noch beim ausverkauften Picture on gerockt. Auf Schloss Tabor wird am 30. August noch eine Premiere mit Martin Weinek und dem Uhudlerlandestheater gefeiert.

Martin Weinek ist auf Schloss Tabor gleich doppelt zu sehen: Nach der "schönen Helena" steht er als Intendant in "Lache Bajazzo!" auf der Bühne. Foto: Uhudlerlandestheater

Der Güssinger Kultursommer legt ebenfalls bald los. Nächstes Jahr übernimmt Andreas Vitásek, heuer gibt's noch Konzerte. Hier der Überblick zum Spätsommer:

Die nächsten Termine

Güssinger Kultursommer: 26. August bis 16. September, mit dem Wiener Glasharmonika Duo, Schick Sisters, Adi Hirschal im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf; www.kultursommer.net

Uhudlerlandestheater: 30. August bis 10. September, „Lache Bajazzo“ auf Schloss Tabor, Neuhaus am Klausenbach; www.uhudlertheater.at

Auf Schloss Halbturn wird auch Opernstar Clemens Unterreiner erwartet. Foto: Ulrik Hölzel

Schlosskonzerte Halbturn: 7. bis 16. September, mit Clemens Unterreiner, Marcus Freistätter und mehr; halbturner-schlosskonzerte.at

Herbstgold-Festival: 9. bis 24. September, mit Samara Joy, Julian Rachlin, Kristine Opolais und vielen mehr; Schloss Esterházy, Eisenstadt; www.herbstgold.at

Das Wiener Glasharmonika Duo eröffnet den Güssinger Kultursommer im Freilichtmuseum Gerersdorf. Foto: Günter Hofstätter

weitere Termine & alle Infos auf www.kultur-burgenland.at