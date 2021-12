Jubiläumsbuch für die Jugend: Das junge Land

Ein Buch, das sowohl textlich als auch optisch die heutige Sprache spricht und das die Jugend ernst nimmt, ohne gekünstelt zu wirken: eine Aufgabe, die gar nicht so einfach ist, die vom Projekt-Team zum Jubiläumsjahr und von der Agentur Rabold und Co. aber mit Stil gemeistert wurde. Von den jungen Testlesern gab‘s jedenfalls bereits den Daumen nach oben, und der gilt bekanntlich in allen Generationen.

Alle 7.500 zwischen 16 und 18 Jahren bekommen „Mein Burgenland-Buch“ dieser Tage zugeschickt, personalisiert und vollgepackt mit Informationen. „Aber es sollte nicht einfach ein weiteres Sachbuch sein“, erzählt Ideengeber und Landeschef Hans Peter Doskozil von der Entstehung. Das Team rund um Christoph Langecker und Tanja Stacherl fand mit Grafikerin Eveline Rabold die Antwort in Comic-Optik, Infografiken und flott aufbereiteten Themen: vom Arbeitsmarkt bis zum Sautanz, von der Hochzeitsbäckerei bis zur Geschichte der Volksgruppen, vom Bett der Raab bis zum Sieggrabener Sattel und darüber hinaus.

Vier junge Charaktere führen durchs Buch und die Reise geht online weiter – mit Clips und Info-Beiträgen und mit der Möglichkeit einer laufenden Fortsetzung. Ab 2022 wird das Burgenland-Buch an alle 16-Jährigen verschickt. „Und es wird auch den Eltern gefallen“, sind sich die Gestalter sicher, „es soll ein Buch sein, das man immer gern zur Hand nimmt.“

Und: Das Projekt trage zu Recht das Prädikat „100 Prozent Burgenland“ – von der Aufarbeitung mit zahlreichen Mitwirkenden aus der Kulturabteilung und außerhalb des Landhauses bis zum Druck. „So muss Jubiläum“, würde womöglich die Jugend sagen …