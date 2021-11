Landesorchester fürs Burgenland

Beim Festakt zum 50. Geburtstag des Joseph Haydn Konservatoriums in der vergangenen Woche, sprach Landeshauptmann Hans Peter Doskozil erstmals über das Fehlen eines Landesorchesters. Das Burgenland ist das einzige Bundesland ohne ein Landesorchester – ein nun scheinbar nicht mehr tragbarer Zustand in der Heimat Franz Liszts und dem Wirkungsort Joseph Haydns.

„Überlegungen gab es in dieser Richtung schon länger. Ziel ist, über das Haydn-Konservatorium hinaus Perspektiven für junge Musiker zu schaffen. Als nächsten Schritt wollen wir uns in den nächsten Wochen mit Experten zusammensetzen, um die Idee zu konkretisieren“, heißt es dazu aus dem Büro Doskozils. Ziel sei, das Landesorchester noch in dieser Legislaturperiode zu fixieren. Potenzial sei genug vorhanden, sowohl bei den Musikern, als auch bei den Events.

Weitere Aufwertung für Haydn-Konservatorium

Mit Potenzial sind vor allem die jungen Musiker des Haydn-Konservatoriums gemeint. Ihnen würde ein Landesorchester ein professionelles Berufsumfeld nach der Ausbildung bieten (inklusive der professionellen Löhne, die im Sommer heiß diskutiert wurden). Für Geschäftsführer Franz Steindl daher eine „großartige Idee“. Es gäbe viele Landes-Events mit herausforderndem Repertoire. Für die brauche es, schätzt Steindl, einen Fixkern von Musikern, der je nach Musikstil auf 40 bis 60 Künstler erweiterbar sein müsse.

Auch ein Zubau fürs Konservatorium ist fix, in zwei Wochen werden die Pläne präsentiert, die BVZ wird natürlich berichten. Nur so viel vorab: Es wird keine Fläche versiegelt, sondern auf das bestehende Haus aufgebaut.