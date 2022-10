Gala-Auftritt der burgenländischen Kultur in Mattersburg

Werbung

Im Kulturzentrum Mattersburg wurden die Künstlerinnen und Künstler, ja die gesamte Preisverleihung in ein neues Licht gerückt: untermalt von Tanz, Literatur, Musik von Idemo, Erich Sammer und Co., aufgelockert von Videos, zugleich als Laudationen an die Preisträgerinnen und Preisträger.

Diese zeigten sich bewegt, Standing Ovations gab‘s auch. In den Zuspielungen und Kurz- Interviews bekamen die Gäste im vollbesetzten KUZ-Saal einen Eindruck vom Schaffen der Ausgezeichneten. Wobei: Sie sind allesamt wohlbekannt.

Und um sie ging es – die Kulturpreise des Landes zählen zu den höchsten Auszeichnungen und werden auf Vorschlag einer hochkarätigen Jury für besondere Verdienste in der jeweiligen Sparte vergeben. In der Musik vereint Stefan Kocsis diese Verdienste, der 92-Jährige ist als Komponist und Musikpädagoge hoch angesehen. Ebenso Sepp Gmasz als unermüdlicher Forscher und Impulsgeber der Volkskultur. In der Literatur wurde Karin Ivancsics als hochaktive Autorin und Veranstalterin geehrt. Ferry Janoska erhielt den Preis für seine musikalischen Beiträge zu jüngsten Theater-Produktionen und Ulrike Truger ist als Bildhauerin seit Jahrzehnten international bekannt.

Der Rahmen wurde zudem genutzt, um auch die Förderpreise des heurigen und vergangenen Jahres zu übergeben: In der Bildenden Kunst gingen sie an Laura Schoditsch und Wilhelm Hinterleitner, in der Literatur an Clara Heinrich und Susanne Sommer. Ehrungen, die nicht nur monetärer Natur sind; zu erwähnen ist aber, dass die Dotierung der Kulturpreise auf 7.000 Euro verdoppelt wurde. So betonten Landesrat Leonhard Schneemann (in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil) und Abteilungsleiterin Claudia Priber den Stellenwert der Kultur. Nicht nur deshalb hat etwa Corona neben der Kunst auch das Land kreativ werden lassen, um neue Fördermöglichkeiten zu bieten.