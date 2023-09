Nächtliche Streifzüge durch Burgenlands Museen

Bis nach Mitternacht hat man wieder Zeit, um die Museen und Sammlungen im neuen Licht zu entdecken. Die meisten davon traditionell in der Landeshauptstadt, aber die Regionen sind stark vertreten. Erstmals findet die Eröffnung heuer auf Burg Schlaining statt, wo die Jubiläums-Ausstellung noch bis 11. November zu sehen ist.

Um 18 Uhr öffnen am 7. Oktober dann im ganzen Land die großen Sammlungen – von Schloss Esterházy und Burg Forchtenstein bis zum Landesmuseum und zur Landesgalerie –, regionale Highlights wie die ehemalige Synagoge Kobersdorf, das Landtechnik-Museum St. Michael oder Treadwell's Art Mill in der Cselley Mühle Oslip und auch kleinere Geheimtipps, wie etwa das Wurlitzer-Museum in Rechnitz oder das Fahrradmuseum in Illmitz, ihre Türen.

Den Blick auf die Museen zu schärfen und deren Vielfältigkeit zu präsentieren, das ist eines der Ziele der bundesweiten ORF-Aktion, die sich bereits seit 23 Jahren größter Beliebtheit erfreut. Gerade im Burgenland zeigt sich an diesem Abend wieder, wie viel das Land, seine Geschichte und private wie öffentliche Initiativen zu bieten haben: 39 Häuser garantieren auf jeden Fall Abwechslung. Auch an die jüngsten Besucher wird gedacht - das Kinderprogramm ist vielerorts ebenso ein Publikumsmagnet.

Vorgestellt wurde das umfangreiche Programm im ORF-Landesstudio, wo Landesdirektor Werner Herics unter anderem Landesvize Astrid Eisenkopf, Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner, Militärkommandant Gernot Gasser und Burg-Schlaining-Koordinator Norbert Darabos begrüßen konnte. Zusammen mit den Vetreterinnen und Vertretern der Sammlungen wurde dabei die Vorfreude auf die lange Nacht geweckt.

Alle Stationen im Überblick

Eisenstadt: Architekturraum Burgenland, Diözesanmuseum, Haydn-Haus, Kulturquartier 32, Kunstverein Eisenstadt, Landesgalerie im Kulturzentrum, Landesmuseum Burgenland, Österreichisches Jüdisches Museum, Pongratzhaus & Pulverturm, Rathaus-Galerie, Schloss Esterházy, Tourismusbüro Eisenstadt (Stadtrundgänge)

Region Neusiedler See & Wulkatal: Fahrradmuseum Illmitz, Kunstraum Müller Siegendorf, SFMUTAO-Galerie Zurndorf, Treadwell's Art Mill Oslip, Turmmuseum Breitenbrunn

Region Rosalia: 70er-Haus der Geschichten Mattersburg, Achazium Forchtenstein, Burg Forchtenstein, Schuhmühle Schattendorf

Region Mittelburgenland: Carl Goldmark Museum Deutschkreutz, Ehemalige Synagoge Kobersdorf, MUBA Museum für Baukultur Neutal, Weinbau- und Fahnenschwingermuseum Neckenmarkt

Region Oberwart: Bergbaumuseum Goberling, Friedensburg Schlaining, Gedenkstätte Kreuzstadl Rechnitz, Museum Oberschützen, Musikbox-Jukebox-Wurlitzer Museum Rechnitz, Stadt-, Tuchmacher- und Feuerwehrmuseum Pinkafeld, Stiefelmachermuseum Rechnitz

Region Güssing: Auswanderermuseum & Josef Reichl Museum Güssing, Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf, Landtechnik-Museum St. Michael, Weinmuseum Moschendorf

Alle Infos zum Programm auf langenacht.orf.at