Forschung wurde an 13 Standorten im Burgenland erlebbar gemacht

Neben verschiedenen FH- und PH-Standorten in Eisenstadt und Pinkafeld, dem Joseph Haydn-Konservatorium, der Biologischen Station in Illmitz, privaten Firmen wie der Dr. Bohrer Lasertec GmbH in Neusiedl und der PhytonIQ GmbH in Oberwart waren erstmals auch das Amt der Burgenländischen Landesregierung mit dabei. Hier bot Forschungskoordinator Werner Gruber gemeinsam mit anderen Vortragenden Einblicke in den täglichen Forschungsalltag.

Forschungslandesrat Leonhard Schneemann betonte den Stellenwert der Forschung für das Burgenland: „80 Millionen Euro fließen jährlich im Land in diesen wichtigen Bereich. Seit dem EU-Beitritt ist das eine Verzehnfachung. Ohne Forschung und Innovation würde es viele Arbeitsplätze im Land gar nicht geben.“

Er und Landesrat Heinrich Dorner betonten, die Forschungsgelder noch weiter erhöhen zu wollen.