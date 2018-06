Nur einen Tag nach dem umjubelten Auftritt von Tom Jones warteten Veranstalter Ewald Tatar und Esterházy mit dem nächsten Spektakel im Steinbruch von St. Margarethen auf: Die britische Bühnenlegende Sting im Doppelpack mit dem jamaikanischen Hitlieferanten Shaggy – eine Mischung, die nur klappen kann.

Und das tat sie auch: Von Beginn an war das Publikum auf den Beinen und tanzte zwischen den Sitzreihen. Neben starken Songs vom gemeinsamen Album „44/876“ ließen auch die Welthits nicht lange auf sich warten – von Stings „Englishman in New York“ (gleich als Eröffnungs-Nummer), „Fields of Gold“ und „Desert Rose“ über Shaggys „Oh Carolina“ und „Angel“ bis zu den Police-Krachern „Roxanne“, „Message in a Bottle“ und „Every Breath you take“. Mehrere tausend Besucher feierten mit dem Legenden-Duo eine große Konzert-Party. Stimmung kam auch im Vorprogramm auf, das Starsailor-Stimme James Walsh solo mit Gitarre bestritt.

Und die Party geht weiter: Bereits am Wochenende steigen die Festivals im Eisenstädter Schlosspark, am 22. Juli werden Kraftwerk im Steinbruch erwartet, am 24. Juli gibt’s mit Jack Johnson und Milow das nächste Doppelpack.

