Liszt-Standort wird ausgebaut

Sowohl programmatisch als auch architektonisch wird der Liszt-Standort Raiding in den kommenden Jahren weiterentwickelt. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil präsentierte mit den Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz, deren Vertrag um fünf Jahre mit Option auf fünf weitere verlängert wurde, Pläne für einen Zubau beim Lisztzentrum. Rund sechs Millionen Euro sollen laut Doskozil investiert werden. Die bauliche Erweiterung soll in Anlehnung an den historischen Meierhof konzipiert werden und das Liszt-Geburtshaus (Liszt-Museum) und das Konzerthaus durch verbindende Elemente zu einer Einheit zusammenschließen. „Es soll auch ein baulicher Lückenschluss werden, indem man eine Komposition schafft, die den neu gestalteten Gemeindeplatz einbindet und das Liszt-Zentrum Richtung Gemeindeamt öffnet“, führte Landeshauptmann Doskozil aus.

Mit dem Umbau sollen weitere Eventräumlichkeiten, eine größere Ausstellungsfläche, ein zusätzlicher Cateringbereich, eine großzügige Orchestergarderobe, Lagerräume und mehr Sanitäranlagen entstehen. Die detaillierten Pläne werden im Frühjahr präsentiert. Der Baustart ist für Sommer 2023 geplant, die Fertigstellung voraussichtlich mit Beginn der Saison 2025. „Raiding zählt mit dem Liszt-Standort zu den wichtigsten Kulturstätten des Landes und hat sich international zu einem renommierten Festspielort etabliert. Das Liszt-Zentrum ist prädestiniert dafür, ganzjährig sowohl musikalisch als auch museal bespielt zu werden. Nicht zuletzt auch aufgrund der Programmerweiterung des Liszt-Festivals soll mit einem Zubau vor allem mehr Platz für Gäste und Mitwirkende geschaffen werden. Von diesem Projekt soll die gesamte Region sowohl wirtschaftlich als auch touristisch profitieren“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Schon in diesem Jahr startet die inhaltliche Weiterentwicklung Richtung Ganzjahresprogramm. Als erste Etappe kommen heuer zu den Zyklen im Juni und Oktober drei neue Konzert-Wochenenden hinzu. Den Auftakt macht das Barock-Jazz-Festival am 19. und 20. März. Weiters finden ein Oster-Festival im April und Family Concerts beim Advent-Festival im Dezember statt. Auch die traditionellen Zyklen werden erweitert und umfassen jeweils drei statt wie bisher zwei Konzertwochenenden. „Kernstück bleibt der Klavierzyklus, wo wir weltumspannend, jung und weiblich unterwegs sind, der Orchesterzyklus wird auf vier Matineen erweitert, wobei es im Oktober auch Uraufführungen geben wird, und sowohl bei den Vokalsolisten als auch beim Grenzgängerzyklus sind wir hochkarätig international unterwegs“, führte das Intendanten-Duo Kutrowatz aus. Begleitet wird das musikalische Programm erstmals durch einen Liszt-Festival-Wein vom Weingut Iby-Lehrner aus Horitschon und zwar die Cuvée Prélude – „ein brilliantes Zusammenspiel in Anlehnung an Liszts sinfonische Dichtung ‚Les préludes‘.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese großen Pläne für Raiding mit unserem fantastischen Team umsetzen dürfen und versprechen unserem Publikum weiterhin ein hochkarätiges Programm aus aller Welt – ganz im Sinne des großen Komponisten und Kosmopoliten Franz Liszt“, so die Brüder Kutrowatz.