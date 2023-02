Barock & Jazz zum Auftakt

Werbung

„Franz Liszt ist Rock ‚n‘ Roll“, sagt Star-Trompeter Thomas Gansch so treffend – er zeigt im Mai in Raiding, was moderne Blasmusik so alles kann. Nicht das einzige neue Highlight beim Lisztfestival, mit dem das Klavier- und Intendanten-Duo Kutrowatz ab März dieses Mal zu fünf großen Programmblöcken bittet. Klingende Namen sind bis zum Dezember im Liszt-Zentrum zu Gast, darunter das Janoska-Ensemble, Boris Bloch, das Radio String Quartett, Da Blechhauf‘n, Olga Scheps und viele mehr.

Zum Start gibt‘s Barock und Jazz mit dem Duo Kutrowatz, einem der führenden Ensembles im Bereich der „Alten Musik“ (L‘Orfeo Barockorchester) und einem Tribute für JazzSaxophonist Paul Desmond. Ein Auftakt nach Maß, der Lust auf mehr macht.