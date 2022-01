Katharina Tiwald: Geschärfter Blick

„Mit Elfriede durch die Hölle“. Dante Alighieri trifft Jelinek und Zeitgeschichte.

Foto: milena-verlag.at

„Willkommen in der Hölle!“, sagt Elfriede Jelinek und meint es so. Und Katharina Tiwald meint es auch ganz genau so – dass sie (erneut) als ihre eigene Romanfigur in Erscheinung tritt, und dass sie das an der Seite der großen Jelinek macht. Genauer: mit ihr gemeinsam Dantes Inferno in einer ziemlich zeitkritischen Fassung durchlebt – am Flughafen Schwechat. Diese aberwitzig-gewitzte Kombination literarischer und bitterlich realer Welten (zum 75er Jelineks und zu Dantes 700er) funktioniert nicht nur, sie macht mit unbändiger Lust an der Sprache wie an der Zuspitzung einen Heidenspaß. Und verursacht mitunter höllisches Unbehagen.

Selbst wenn Heidi Klum mit einer Bande fieser Models auftaucht, Herbert Kickl auf einem Pony reitet oder Bruno Kreisky als gutmütiger Drache sinniert, ist das keineswegs zuviel des Guten. Es kann gar nicht genug sein! WM