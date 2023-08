Mit neuem Krimi einmal rund um den See

Der See lässt Lukas Pellmann nicht los – im Gegenteil: Jetzt taucht der Krimi-Autor noch tiefer in die Region ein. „Pellmann wandert und liest“, so einfach klingt der Titel, wenn er sich am 25. August von Illmitz aus auf den Weg macht. Dahinter stecken nicht nur einiges an Vorbereitung und acht Lesungen an acht aufeinanderfolgenden Abenden, sondern auch viele Kilometer bis zur Ankunft in Mörbisch am 1. September. „Ganz schön viel für einen untrainierten und ständig vor dem Computer hockenden Autor“, merkt er mit Augenzwinkern an.

Als zusätzliche Motivation hat sich Pellmann eine einzigartige Spenden-Aktion überlegt. 92 Kilometer sind zu bewältigen, also 92.000 Meter, auf denen er Geld für die Pannonische Tafel sammeln wird. Unternehmen und Privatpersonen können ihn auf seiner Wanderung pro zurückgelegtem Meter mit je einem Cent sponsern. Der Reinerlös kommt der „Tafel“ zugute, der Pellmann auch einen Teil des Autorenhonorars aus seinem neuen Krimi spendet.

Krimi-Auftritt als Belohnung

Und damit nicht genug, gibt’s für eifrige Spenderinnen und Spender ein besonderes Goodie: Bei allen, die mindestens zehn Euro spenden, bedankt sich Lukas Pellmann während der Wanderung via Instagram sowie per namentlicher Nennung im dritten Band seiner Neusiedler-See-Krimireihe!

Der nächste Band der Geschichten rund um den Ex-Polizisten Nikolaus Lauda ist also bereits in Planung. Denn um den geht es schließlich auch: Vom winterlichen Rust aus hat Pellmanns Held im ersten Band – „Tod auf dem Neusiedler See“ – die Erkundung der Region gestartet und dabei (in eigener Sache) gleich einen Fall gelöst.

Foto: emons Verlag

Der in Essen geborene und seit 1990 in Wien lebende Autor hat darin schon stilsichere Krimi-Spannung und ein besonders gutes Gespür für die Gegend bewiesen. Die ist Lukas Pellmann auch längst ans Herz gewachsen. Wenn am 24. August mit „Rache am Neusiedler See“ (ebenfalls im Verlag emons) nun Band zwei erscheint, geht’s auf Kreuzfahrt und damit zu noch mehr bekannten Schauplätzen.

Unterwegs mit dem Autor

Acht seiner Handlungs-Orte besucht Lukas Pellmann auch bei seiner Wanderung, und überall gibt’s eine abendliche Lesung bei freiem Eintritt (siehe Karte unten). Spenden sind aber immer gern gesehen, ebenso wie Begleitung am Weg ausdrücklich erwünscht ist: Wer ein Stück mit Lukas Pellmann wandern will, ist jederzeit willkommen: Jeden Tag (von 25. August bis 1. September) startet die Wanderung um jeweils 8.30 Uhr am Ort der Lesung des vergangenen Abends.

Foto: Lukas Pellmann

Alle Infos auch auf www.lukaspellmann.at

Spenden vor Ort und direkt per Überweisung an die Pannonische Tafel: RLB Burgenland, AT37 3300 0000 0221 5523 (Verwendungszweck: „Pellmann wandert“)