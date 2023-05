Mit Goldenen Kleeblättern und Worten gegen Gewalt

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich das überparteiliche und prominent besetzte Forum Gewaltfreies Burgenland gegen Diskriminierung, Vorurteile und Konflikte jeder Art ein. Als zentraler Bestandteil gilt der Literaturwettbewerb Goldenes Kleeblatt, der seit Anbeginn weit über die Grenzen des Landes hinausstrahlt und immer wieder hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur kreativen Auseinandersetzung aufruft. Organisiert wird der Wettbewerb vom Forum Gewaltfreies Burgenland, von der Kinder- und Jugendanwaltschaft und dem Landesjugendreferat.

„Vom großen und vom kleinen Frieden“ – das Motto wurde im Vorjahr als Thema ausgegeben; 375 Einsendungen langten dazu ein. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden nun mit den Goldenen Kleeblättern ausgezeichnet. Jugendlandesrätin Daniela Winkler und Kinder- und Jugendanwalt Christian Reumann übergaben die Preise.

Der erste Platz ging an Birgit Hofmann-Neuhold aus Oberschützen, Zweitplatzierte wurde Stephanie Wimmer aus Korneuburg, den dritten Preis erhielt Lisa Bolyos aus Nikitsch. An zehn Einsenderinnen, darunter zwei aus Deutschland, wurden Jugendpreise verliehen. Gelesen wurden die Siegertexte von Konstantin Vlasich, die Gruppe „Saitnriss“ begleitete die Verleihung musikalisch.

„Absage an jegliche Form der Gewalt“

Die Texte der Autorinnen und Autoren sieht Landesrätin Winkler als positiven Beitrag in einer Zeit, in der seit mehr als einem Jahr Krieg auf europäischem Boden herrscht: „Gewalt in jeglicher Form entgegenzuwirken, ist angesichts dieser Entwicklung eine wichtige gesellschaftspolitische Herausforderung, der wir uns zu stellen haben. Wenn das Motto ‚Vom großen und kleinen Frieden‘ lautet, dann sollen wir uns alle angesprochen fühlen, dass wir in unserem Umfeld zu einem friedlichen Miteinander beitragen können.“

„Wenn jetzt alle Welt voller Entsetzen auf die furchtbaren Geschehnisse in der Ukraine blickt, dürfen wir darüber nicht manche beängstigenden Entwicklungen auch in unserem Land aus den Augen verlieren“, sagt Kinder- und Jugendanwalt Reumann. Fake News, gehässige und manipulative Beiträge in sozialen Medien und Hetze gegen Randgruppen und Minderheiten seien geeignet, bei Menschen Gewaltbereitschaft zu fördern oder zu festigen. „Es liegt an uns allen, dieser Gefahr mit respektvollem Umgang miteinander, mit Toleranz und der Absage an jegliche Form der Gewalt entgegenzutreten.“

Gruppenbild mit allen anwesenden Preisträgerinnen (v.l.): Anna Steiner, Jugendanwalt Christian Reumann, Michelle Bauer, Birgit Hofmann-Neuhold, Lea Panzirsch, Stephanie Wimmer, Elisabeth Toth, Lisa Bolyos, Leonie Strohmayer, Rosa Wendt, Landesrätin Daniela Winkler. Foto: Landesmedienservice, Siess

Einen solchen Beitrag haben eben auch die 375 Autorinnen und Autoren beim Literaturwettbewerb geliefert; beeindruckend ist auch wieder die Reichweite: In Genres wie Kurzgeschichte, Märchen, Fabel oder Sience-Fiction-Story langten Texte aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Norwegen, der Slowakei, der Schweiz, den Niederlanden, Neuseeland, Ruanda, Israel und Kamerun ein.

Die Preisträgerinnen:

1. Platz: Birgit Hofmann-Neuhold aus Oberschützen und ihr Text „Hermine“

2. Platz: Stephanie Wimmer aus Korneuburg und ihr Beitrag „Neuanfang“

3. Platz: Lisa Bolyos aus Nikitsch für ihre „Grenzbubenprotokolle“

Sonderpreise für Jugendliche:

Michelle Bauer, Rohrbach an der Lafnitz

Lea Panzirsch, Wiesen

Elisabeth Toth, Neusiedl am See

Leonie Strohmayer, Wallern

Celine Mater, Linkenheim-Hochstetten (D)

Fatma Salim, Apetlon

Anna Steiner, Olbendorf

Rosa Wenth, Neusiedl am See

Juliane Kratzer, Röschitz (NÖ)

Merle Beyse, Erfurt (D)