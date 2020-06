In einem Monat hätte sich der Eisenstädter Schlosspark wieder in eine exklusive Festival-Location verwandelt – das geplante Lovely-Days-Programm konnte trotz Corona-Absage immerhin mit genau demselben Line-Up ins nächste Jahr verschoben werden. Und 2021 kommt es sogar noch besser: Auf der Schlosspark-Bühne gibt Sting einen seiner seltenen Solo-Abende.

Wolfgang Millendorfer Vorfreude auf 2021. Konzert-Veranstalter Ewald Tatar, Bürgermeister Thomas Steiner, Esterhazy-Direktor Karl Wessely (v.l.).

Gemeinsam mit Esterhazy holen Ewald Tatar und seine Barracuda Music den britischen Weltstar mit neuem Programm nach Eisenstadt: „My Songs“, so auch der Titel des Albums, bringt die größten Sting- und Police-Hits in ganz neuem Arrangement, was „Roxanne“, „Fields of Gold“ oder „Every Breath you take“ umso spannender macht. Karten für das Konzert am 7. Juli 2021 sind ab 8. Juni erhältlich!

Zwei Abende und unzählige Hits

Stichwort Hits: Die gibt es wie angekündigt auch bei den Lovely Days am 10. Juli 2021: Drei Tage nach Sting gastieren dann Deep Purple, Uriah Heep, Dweezil Zappa mit den Songs seines Vaters Frank, The Sweet und viele mehr im Schlosspark. Tickets gibt‘s ab sofort.

Infos zu beiden Shows und zum Vorverkauf auf www.schlossparkfestival.com, musicticket.at, oeticket.com und panevent.at