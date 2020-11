Den ersten Corona-Lockdown im Frühjahr nutzten Künstlerinnen und Künstler wie Veranstalter noch verstärkt für neue Pläne, kreative Einfälle und nicht zuletzt für neue Werke. Die zweite „Sperrstunde“ im November drückt da schon mehr aufs Gemüt. Vielerorts verweist man auf die große Schwierigkeit der Planung, auf finanzielle Sorgen und bereits ausgearbeitete und umgesetzte Corona-Konzepte. Die Maßnahmen zur Sicherheit werden in jedem Fall auf breiter Basis mitgetragen.

Privat „Haydn explosiv“. Ein Rundgang in der Ausstellung ist nur eines der Angebote auf „esterhazy@home“.

Bei den Kulturbetrieben Burgenland sind neben dem Landesmuseum, der Landesgalerie und dem Haydn-Haus in Eisenstadt sowie dem Liszt-Haus in Raiding auch Sonderausstellungen betroffen, die im November ausgelaufen wären. Ob und für wie lange „Alles aus Liebe“ oder „Haydns Comeback“ verlängert werden, ist noch nicht bekannt. Vor allem aber mussten in den Kulturzentren 20 Veranstaltungen abgesagt werden. An möglichen Ersatzterminen wird gearbeitet. Karten behalten bis auf Weiteres ihre Gültigkeit.

„Wir haben in den vergangenen Monaten alles Mögliche dafür getan, die gesundheitliche Sicherheit an unseren Standorten zu gewährleisten. Die Sicherheit der Künstler, Besucher und Mitarbeiter steht an erster Stelle“, wird seitens der Kulturbetriebe betont.

Virtuelle Rundgänge, exklusive Aufführungen

Die vorübergehenden Schließungen und Absagen treffen auch Schloss Esterházy, Burg Forchtenstein und Schloss Lackenbach sowie den Konzertbetrieb der Esterházy-Kultureinrichtungen. Um die Zeit zu überbrücken, werden Kultur-Hungrige auf eine virtuelle Reise mitgenommen: Mit der bereits im April präsentierten Plattform „esterhazy@home“ werden unter anderem Rundgänge an den Kulturdenkmälern geboten, dazu gibt‘s Kurzvideos und Kochtipps mit Joseph Haydn. Über die Kooperation mit der Plattform „fidelio“ gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, sich Mozarts „Zauberflöte“ aus dem Steinbruch St. Margarethen oder die „Jahreszeiten“ aus dem Haydnsaal direkt ins Wohnzimmer zu holen.

Einen Theaterabend oder Lesungen und mehr kann man in der Videothek des Offenen Hauses Oberwart streamen. Zu sehen sind Stücke von Peter Wagner sowie Inszenierungen im Rahmen der Theaterinitiative Burgenland.

Die kreative Online-Lösung ist aber nur ein Punkt. Im Hintergrund laufen auch bei den kleineren Initiativen intensive Arbeiten, um für die schwierigen kommenden Monate gerüstet zu sein.