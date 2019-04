Mit einer Gesetzesnovelle werden „geförderte Theater-Veranstaltungen“ künftig von der Lustbarkeits-Abgabe befreit (siehe ganz unten). Den Veranstaltern kommt diese Regelung zugute, manche Gemeinde verliert aber Geld.

Dem Land geht es zum einen um die Anpassung an das Finanzausgleichsgesetz (FAG), wo dieser Passus bereits vorgesehen ist. Zum anderen wolle man im Sinne des „Standort-Wettbewerbes“ eine Vereinheitlichung, heißt es auf BVZ-Anfrage. Denn einige Gemeinden verzichten von sich aus auf die Abgabe. Künftig fallen auch Oper und Operette in diese Regelung, womit auch große Festspielgemeinden betroffen sind.

Wessely: „Dafür soll man ja nicht noch ,bestraft‘ werden“

„Wir bekommen von jeder Karte fünf Prozent des Verkaufspreises. Bei 70.000 Besuchern, wie 2017, kommt einiges zusammen, auf das wir sicher nicht einfach so verzichten“, sagt Eduard Scheuhammer, VP-Bürgermeister in St. Margarethen. Seitens des Veranstalters begrüßt Esterházy-Direktor Karl Wessely die Neuregelung: „Immerhin investieren wir sehr viel Geld in die Kultur und in den Tourismus des Landes. Dafür soll man ja nicht noch ,bestraft‘ werden.“

Ein paar Kilometer weiter hat das Gesetz nach derzeitigem Stand keine Auswirkung: Mörbisch hebt von den Seefestspielen laut Gemeinderatsbeschluss keine Lustbarkeits-Abgabe ein. In Nickelsdorf, wo jährlich das Nova Rock abgehalten wird, erwartet man keine Einbußen; das Musikfestival fällt laut Land auch nicht in die Ausnahmeregelung.

Verfassungsrechtliche Bedenken hat die Stadt Eisenstadt angemeldet, auch wenn hier auf die Abgabe verzichtet wird. GVV-Präsident Erich Trummer sagt, dass von der Neuregelung nur einzelne Gemeinden betroffen seien, wo man nun nach einer Lösung suche. Kritisch sieht Gemeindebund-Geschäftsführer Stefan Bubich die Einbußen. Er bemängelt auch, dass man in die Gespräche nicht involviert gewesen sei.