Abschied von Sepp Laubner .

Familie, Freunde und Wegbegleiter verabschiedeten sich im Eisenstädter Martinsdom von dem in der Vorwoche im 71. Lebensjahr verstorbenen Künstler. Im Rahmen einer Messe wurde an das Wirken und an die lebensfrohe Art Sepp Laubners erinnert.