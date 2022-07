Schnittpunkte Festival: "Die Stimme erheben"

Werbung

Das von Udo Preis veranstaltete Festival Schnittpunkte der Musik hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Pilgerstätte für die Liebhaber*innen der experimentellen, avantgardistischen und improvisierten Klänge entwickelt. Was eigentlich auch nicht allzu sehr verwundert, legt der Chef des Vereins Limmitationes doch größten Wert darauf, dem Publikum immer das etwas andere und nicht wirklich Herkömmliche zu präsentieren.

Sich mit stilistischen Fragestellungen nicht lange aufhaltend, versteht der Burgenländer sein Festival als einen Ort, an dem bewusst die Grenzen zwischen den Kunst- und Spielformen gesprengt werden sollen und die Beteiligten dazu angehalten sind, doch auch die musikalisch unkonventionellen Wege zu beschreiten. Erlaubt ist quasi alles, was getragen ist vom Geist des Innovativen, radikal Improvisierten, Ungewöhnlichen und dem Mainstream komplett Entgegengesetzten.

Ein Blick auf das dreitägige Programm verrät, dass es auch dieses Mal musikalisch höchst abwechslungsreich zugehen wird. Zu Gast ist unter anderem mit der portugiesischen Sängerin und Songwriterin mit kapverdischen Wurzeln Carmen Souza eine außergewöhnliche Vertreterin des modernen und genreübergreifenden Jazz. Nicht weniger Spannung versprechen die Auftritte der Formationen Jamtrails (Alex Gross, Raffael Wiener, Rory Ohm), AMA (Annalisa Ponton, Chiara De Santi, Cristiana Fusillo) und HALA (Helene Matthia, Arno Bakker, Jorrit Westerhof, Gerri Jäger). Ihren traditionellen Abschluss finden die Schnittpunkte der Musik am Sonntagvormittag in einer großen Impro-Performance mit allen an dem Festival beteiligten Musiker*innen, die sich in vier Formationen zusammenfinden und einfach drauf losspielen werden.

Michael Ternai

PROGRAMM

FREITAG 8.7.2022 Beginn: 19:00 Uhr

JAMTRAILS

RAFFAEL WIENER – Bass

RORY OHM – Gitarre

EMIL GROSS – Schlagzeug & Percussion, Gesang

CARMEN SOUZA & THEO PASCAL

CARMEN SOUZA – Stimme und Klavier

THEO PASCAL – Bass

SAMSTAG 9.7.2022 Beginn: 19:00 Uhr

AMA

ANNALISA PONTON – Stimme und Klavier

CHIARA DE SANTI – Stimme

CRISTIANA FUSILLO – Tanz und Stimme

HALA

HELENE MATTHIA – Stimme und Komposition

ARNO BAKKER – Sousaphone

JORRIT WESTERHOF – Gitarre

GERRI JÄGER – Schlagzeug & Percussion

SONNTAG 10.7.2022 Beginn 12:00 Uhr

FREE FORMS of ARTS – SESSION

IMPROVISATIONEN ALLER MUSIKERINNEN UND TÄNZERINNEN

In Kooperation mit mica – music austria

