Beim Tag der offenen Tür informierte das Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt über sein Angebot. Jetzt sind die nächsten Konzert-Highlights in Vorbereitung.

Seit 48 Jahren gilt das Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt als renommierte Adresse für die umfassende musikalische Ausbildung. Schon in naher Zukunft könnte das Spektrum in Richtung Privat-Uni ausgebaut werden, wie Direktor Tibor Nemeth auch zum Start des Tages der offenen Tür betonte. Dabei konnten sich Interessierte kürzlich über das umfangreiche Angebot am „Haydnkons“ informieren: von Komposition und Elementarpädagogik über eine öffentliche Orchesterprobe bis hin zum Jazz und Bigband-Projekt.

Die Nachfrage nach Studienplätzen ist groß – und international. Derzeit studieren mehr als 300 Musikerinnen und Musiker aus 26 Ländern am Konservatorium. Ihr Können zeigen die Studierenden auch immer wieder im Rahmen großer Konzerte.

Mit den nächsten Terminen steht man schon in den Startlöchern: Am 17. Mai gibt die Bigband unter der Leitung von Franz Hausl ein Gastspiel im Schlosspark Kittsee (Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt: freie Spende). Die Mozart-Oper „Cosi fan tutte“ wird von der Opernwerkstatt umgesetzt – am 17. und 18. Mai (jeweils um 19 Uhr) im Konservatorium und am 26. Mai (19 Uhr) im Kulturzentrum Eisenstadt. Der 31. Mai steht dann ganz im Zeichen des 210. Todestages Joseph Haydns: Ab 11 Uhr wird am Konservatorium ein internationales Programm geboten.