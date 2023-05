Nova Rock: Neuerungen für 2023 präsentiert

Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil, Intendant Ewald Tatar, Bezirkshauptfrau von Neusiedl am See Ulrike Zschech, Geschäftsführer Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH Wolfgang Werderits, Bürgermeister der Gemeinde Nickelsdorf Gerhard Zapfl und Haubenkoch Max Stiegl, Inhaber des Lokals „Gut Purbach“, fanden sich heute in eben jenem zusammen, um einige Neuerungen rund um das von 7. bis 10. Juni stattfindende Nova Rock Festival zu verkünden.

So wurde etwa das vom letztjährigen Starkregen stark in Mitleidenschaft gezogene Festivalgelände um rund 300.000 Euro wiederhergestellt und erweitert. Bezirkshauptfrau Ulrike Zschech klärt über weitere Neuerungen in der Infrastruktur auf: „Das Sicherheitskonzept wurde evaluiert und insbesondere das Verkehrskonzept für Schlechtwetterereignisse weiter ausgebaut. Zur Entlastung der Ortschaft Nickelsdorf und der Anschlussstelle Nickelsdorf wird die Zuleitung der Crew über ein neues Wegenetz erfolgen, auch bei der Abreise von den Parkflächen werden die neuen Wege eine Verbesserung für den Verkehrsstrom bringen“.

Bürgermeister Gerhard Zapfl, Intendant Ewald Tatar und Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil. Foto: Klaus Zwinger

Zentral war vorallem die Ankündigung, dass das Nova Rock heuer mittels eines Shuttle-Services der Verkehrsbetriebe Burgenland erreicht werden kann. Vom Bezirk Jennersdorf weg bis in den Bezirk Neusiedl am See gibt es nun im ganzen Bundesland fixe Haltestellen, die planmäßig bedient werden. Entlang des Streckenverlaufs ist zudem ein Zustieg in den Shuttle-Bus auch an weiteren Halten möglich, wenn man sich online anmeldet. Auch die Rückfahrt wird rund eine Stunde nach Konzertende unmittelbar vom Festivalgelände gegen 01:30 Uhr bedient. „Durch die oft anstrengende Anreise wird der Festival-Besuch allerdings oft getrübt. Diesem Umstand wollen wir entgegenwirken und mit unseren Event-Shuttles eine sorgenfreie Hin- und Rückfahrt garantieren“, so Verkehrsbetriebe Burgenland-Geschäftsführer Wolfgang Werderits.

Als weiteres Schmankerl wurde außerdem verkündet, dass Haubenkoch Max Stiegl vom Gut Purbach das kulinarische Angebot des Nova Rocks bereichern wird. Mit der „my burgenland Arena“, in Kooperation mit Burgenland Tourismus GmbH, wird den Gästen hochwertige Kost aus der Region geboten.