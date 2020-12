Der Lockdown lässt es zwar noch nicht erahnen, ist aber vielleicht die beste Zeit, um mit Zuversicht ins Kulturjahr 2021 zu blicken. Da gibt‘s nicht nur rege Ausstellungstätigkeit zum 100-Jahr-Jubiläum des Landes (siehe Seite 62), sondern schon jetzt jede Menge Tatendrang der Veranstalter und Festivalmacher.

Als neuer Generalintendant rührt Alfons Haider schon die Werbetrommel für die Seefestspiele Mörbisch – wo die „West Side Story“ nachgeholt wird – und „jOPERA“, in dessen Rahmen „Die lustige Witwe“ auf Schloss Tabor erwartet wird.

Steinbruch St. Margarethen. Viele Pläne für 2021. Millendorfer

Die Oper im Steinbruch St. Margarethen präsentiert ab Juli die verschobene „Turandot“-Produktion, Konzerte gibt‘s unter anderem mit Van Morrison und Musical-Topstars. Schon im März wird beim Liszt-Festival der Auftakt zum 210. Geburtstag des Komponisten gefeiert; es folgen Konzertblöcke im Sommer und Herbst.

Reichlich Klassik gibt es wie gehabt auch auf Schloss Esterházy, beim Klangfrühling Schlaining, bei den Halbturner Schlosskonzerten und im Rahmen des 40. Kammermusikfestes sowie des Orgelfestivals in Lockenhaus.

Das Sommerfestival Kittsee arbeitet ebenso am neuen Programm wie der Theatersommer Parndorf oder das Uhudlertheater im Süden; Details werden noch bekannt gegeben. So wie man allerorts auf die aktuellen Entwicklungen wartet, um die vorbereiteten Corona-Konzepte gegebenenfalls an die Maßnahmen anzupassen. Generell geht man nach der Absageflut des Vorjahres aber davon aus, in der kommenden Saison wieder spielen zu können.

Komödien, Klassiker und (laute) Gitarren

So auch auf Schloss Kobersdorf, wo mit der britischen Komödie „Außer Kontrolle“ die Vorjahres-Produktion umgesetzt wird. Der Güssinger Kultursommer bringt im Juni den Klassiker „Arsen und Spitzenhäubchen“ auf die Burg; im August folgt „Flashdance“ von Musical Güssing. Die Burgspiele Güssing präsentieren auf der Festwiese mit „Alice im Wunderland“ und dem „Phantom der Oper“ gleich zwei Stücke.

Julian Rachlin. Stargeiger sorgt für „Herbstgold“. Lisa Schulcz

Pünktlich zu den Sommerferien freut sich das Team rund um Burgmaus Forfel auf den Start des Kinder- und Familienfestivals Burg Forchtenstein Fantastisch. Die Nova-Rock-Macher brennen bereits auf das viertägige Programm im Juni, mit den Lovely Days und Sting im Eisenstädter Schlosspark geht‘s weiter. Für das ehrwürdige Festivalgelände Wiesen wurden bereits erste Programmpunkte – wie das Festival „Artists, Drums & Fire“ – präsentiert; in Bildein wird am ausverkauften Gelände das Picture-on-Jubiläum nachgefeiert. Die Nickelsdorfer Konfrontationen und die „limmitationes“ im Landessüden sorgen ebenso für (alternatives) Programm wie die Aktionszentren Cselley Mühle, KUGA und OHO.

Mit einer weiteren Premiere wartet dann noch das Herbstgold-Festival auf, wenn Julian Rachlin als künstlerischer Leiter auf Schloss Esterházy lädt.