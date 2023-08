Neues Kapitel auf Burg Schlaining

Man darf von Rekorden sprechen, die auf Burg Schlaining in den vergangenen beiden Jahren verzeichnet wurden: Die Sonderausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum des Landes – und die umfassende Sanierung im Vorfeld – brachten im wahrsten Sinn neues Leben in die historischen Mauern.

Mehr als 90.000 Besucherinnen und Besucher wurden bislang in der Ausstellung gezählt; die Burg selbst besuchten weitere 30.000 Gäste.

Wer die Geschichte des Landes auf mehreren Stockwerken (natürlich barrierefrei) und in mehr als 850 Objekten noch einmal erforschen will, hat bis zum Landesfeiertag Zeit dazu. Nach dem 11. November wird die Ausstellung in der bestehenden Form abgebaut – um danach wieder zurückzukehren.

Burg-Koordinator Norbert Darabos hat zusammen mit den Kulturbetrieben des Landes noch mehr Pläne. Foto: Wolfgang Millendorfer

Bis zum Frühjahr 2024 wird dann das angekündigte „Haus der Zeitgeschichte“ auf der Burg umgesetzt: die Ausstellung in neuer Form und Aufmachung.

Die Bereiche für Zeitgeschichte, Frieden und Burghistorie werden dabei neu konzipiert. Zur bestehenden Ausstellung kündigte Burg-Koordina- tor Norbert Darabos bereits in der Vergangenheit laufend neue Schwerpunkte an, etwa die Auseinandersetzung mit Fluchtbewegungen rund um das Burgenland in Verbindung mit den Auswanderern des vergangenen Jahrhunderts.

Historische Mauern, Wein und Friedenskonferenzen

Die Erwartungen habe die Jubiläums-Schau in jedem Fall bereits jetzt übertroffen, freut sich Darabos mit Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil und Kultur-Burgenland-Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax. Die „neue“ Burg hat sich mitsamt Burghotel und „Weinkosterei“ schon bewährt, nun wird das Gesamtkonzept zusammen mit den Kulturbetrieben vertieft.

Eine wichtige Rolle auf der Friedensburg Schlaining spielt auch weiterhin das Austrian Centre for Peace (ACP), dem Darabos als Präsident vorsteht. So war die Burg erst im Juli Schauplatz der international besetzten Konfrenz „Zukunft für den Frieden“.